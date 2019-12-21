Шахрайство? Чоловік Заворотнюк потрапив у великий скандал

Російська актриса Анастасія Заворотнюк хвора на рак і вся родина фінансово бере участь у її лікуванні. Однак чоловік актриси, фігурист і хореограф Петро Чернишов повною мірою долучитися до вирішення важкої ситуації не може: йому недоступні фінансові операції в одному з російських банків. Деталі повідомляються в Telegram-каналі Mash.

Як повідомляється, один з російських банків за ініціативою податкової служби Санкт-Петербурга заблокував всі активи фігуриста Петра Чернишова. До речі, саме в цьому банку оформлені всі компанії артиста.

У виданні зробили припущення про те, що блокування може бути пов'язане з підозрілими фінансовими операціями.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Проблема не вирішується вже кілька місяців, заморожування може бути пов'язане з підозрілими фінансовими операціями. Але зараз чоловік зайнятий зовсім іншим: він допомагає Анастасії перемогти хворобу. Витрачає практично все зароблене на лікування. Лікарі медцентру, де актриса проходить реабілітацію, кажуть, що він часто тут буває і доглядає за дружиною",

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк проходить реабілітацію в одній з клінік під Москвою після видалення злоякісної пухлини в головному мозку.