Мощные ливни и солнцепек: какие области ждут погодные неприятности

Погода в Украине 22 августа (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг будет испытывать жителе страны "огнем и водой"

Погода в Украине в четверг, 22 августа, принесет в большинство областей настоящий солнцепек, а в некоторых регионах ожидаются проливные дожди. Об этом свидетельствуют данные сайта Украинский гидрометцентр.

Осадки завтра ожидаются в Сумской и Харьковской областях, а на Черниговщине синоптики прогнозируют довольно сильный ливень. На остальных территориях будет солнечное и безоблачное небо.

Стоит отметить, что завтра на Западе и Севере ожидается снижение температурных показателей. Особенно сильно жара спадет в западных областях - до комфортных +23... +26 градусов (на Закарпатье +27... +29). Ближайшей ночью в регионе от +14 до +16 тепла.

Погода в Украине 22 августа (коллаж: РБК-Украина)

Снизится температура и на Севере - до +24... +28 днем. Ночью будет от +15 до +19 по Цельсию.

Немного ниже температура станет также на Винниччине и Черкащине - от +27 до +30 (ночью +16... +18).

А в южных и восточных областях жара наоборот усилится до показателей +30... +34. Ночью местами температура будет достигать +20, а в Крыму до +22 градусов.

В Киеве в четверг, 22 августа, станет также намного комфортнее. Те, кто не переносит жару, смогут отдохнуть при комфортных +24... +26 градусах. Осадки в столице завтра не предвидятся.

Погода в Украине 22 августа (фото: meteo.gov.ua)

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