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Потужні зливи і шалена спека: на які області чекають погодні неприємності

STYLERЖиття    21.08.2019 - 20:21
Потужні зливи і шалена спека: на які області чекають погодні неприємності
Погода в Україні 22 серпня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у четвер буде випробовувати жителі країни "вогнем і водою"

Погода в Україні у четвер, 22 серпня, принесе в більшість областей справжню спеку, а в деяких регіонах очікуються проливні дощі. Про це свідчать дані сайту Український гідрометцентр.

Опади завтра очікуються у Сумській та Харківській областях, а на Чернігівщині синоптики прогнозують досить сильну зливу. На інших територіях буде сонячне і безхмарне небо.

Варто відзначити, що завтра на Заході і Півночі очікується зниження температурних показників. Особливо сильно спека спаде в західних областях - до комфортних +23... +26 градусів, (на Закарпатті +27... +29). Найближчої ночі від +14 до +16 тепла.

Потужні зливи і шалена спека: на які області чекають погодні неприємності

Погода в Україні 22 серпня (колаж: РБК-Україна)

Знизиться температура і на Півночі - до +24... +28 вдень. Вночі буде від +15 до +19 за Цельсієм.

Трохи нижче температура стане також на Вінниччині та Черкащині - від +27 до +30 (вночі +16... +18).

А в південних і східних областях спека навпаки посилиться до показників +30... +34. Вночі місцями температура сягатиме +20, а в Криму до +22 градусів.

У Києві в четвер, 22 серпня, стане набагато комфортніше. Ті, хто не переносить спеку, зможуть відпочити за комфортних +24... +26 градусів. Опади у столиці завтра не передбачаються.

Потужні зливи і шалена спека: на які області чекають погодні неприємності

Погода в Україні 22 серпня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, нещодавно сусід врятував від загибелі молоду сім'ю під час сходу селю в селі в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Раніше ми публікували відео чудесного порятунку чоловіка, який ухилився від падаючого дерева під час урагану в Києві.

Також ми писали, що на Японію обрушився тайфун "Корса". Вітер швидкістю 35 метрів в секунду перевертав рухомі автомобілі, а об узбережжі билися шестиметрові хвилі. У мережі публікують шокуючі відео стихійного лиха.

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