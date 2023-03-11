Морські велетні: українські полярники показали неймовірні фото китів в Антарктиці

Навіщо потрібні такі спостереження

Кити мають величезні розміри. Наприклад, довжина найпоширеніших в районі станції горбанів сягає 13-15 м, а синіх китів - взагалі 30 метрів. Виміряти цих гігантів з човна чи з берега досить складно, а от зображення з дрона значно полегшує це завдання.

"Для кращих розрахунків дрон оснащений додатковим лазерним альтіметром, який точніше, ніж бортовий, визначає відстань до цілі", - розповідає дослідниця китів, співробітниця відділу біології і екології НАНЦ Оксана Савенко.

Визначивши розмір кита, вчені можуть зробити висновки про його вік. Це дає змогу краще розуміти стан популяцій китів, багато з яких були по-хижацьки винищені людьми в минулому столітті. А також якість кормової бази цього року, бо деякі види припливають туди саме для живлення.

Кити в Антарктиці (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман)

Що зможуть дослідити вчені

Вчені теж хочуть дослідити реакцію китів на наближення човнів та їхнє перебування поблизу. Це міжнародний експеримент. За його результатами скоригують правила щодо наукових та рекреаційних спостережень за цими тваринами в Антарктиці.

Також за допомогою дронів науковці досліджують поведінку китів загалом. Наприклад, як самиці навчають дитинчат самостійному харчуванню крилем або як взаємодіють кити під час групових полювань та соціальних контактів.

Кити в Антарктиці (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман)

Дослідники зробили світлини горбатих китів, фінвалів, косаток, тюленів Ведделла і морських леопардів, а також виконували акустичні записи морських ссавців.

Також полярники зазначають, що комплексне дослідження китів на станції почалося 2018 року. Завдяки величезній роботі вчених уже зібрали інформацію про міграцію горбатих китів у Південній півкулі та контакти між популяціями цих велетнів.

Дослідження популяції китів в Антарктиці (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко та Тед Чізман)