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Морские великаны: украинские полярники показали невероятные фото китов в Антарктике

Украинские полярники исследуют популяцию китов (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский" продолжают научные исследования в Антарктиде. В этом сезоне биологи начали использовать дроны для лучшего изучения самых больших животных планеты - китов.

Уникальными фото этих морских великанов поделились на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Зачем нужны такие наблюдения

Киты имеют большие размеры. К примеру, длина самых распространенных в районе станции горбунов достигает 13-15 м, а синих китов - вообще 30 метров. Измерить этих гигантов с лодки или с берега сложно, а вот изображение из дрона значительно облегчает эту задачу.

"Для лучших расчетов дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее бортового определяет расстояние до цели", - рассказывает исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

Определив размер кита, ученые могут сделать выводы о возрасте. Это позволяет лучше понимать состояние популяций китов, многие из которых были хищнически истреблены людьми в прошлом веке. А также качество кормовой базы в этом году, потому что некоторые виды приплывают туда именно для питания.

Киты в Антарктике (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман)

Что смогут исследовать ученые

Ученые тоже хотят исследовать реакцию китов на приближение лодок и их пребывание поблизости. Это международный эксперимент. По его результатам скорректируют правила научных и рекреационных наблюдений за этими животными в Антарктике.

Также с помощью дронов ученые исследуют поведение китов в целом. Например, как самки обучают детенышей самостоятельному питанию крилем или как взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов.

Киты в Антарктике (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман)

Исследователи сделали фотографии горбатых китов, финвалов, косаток, тюленей Ведделла и морских леопардов, а также выполняли акустические записи морских млекопитающих.

Также полярники отмечают, что комплексное исследование китов на станции началось в 2018 году. Благодаря огромной работе ученые уже собрали информацию о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контактах между популяциями этих великанов.

Исследование популяции китов в Антарктике (фото: Оксана Савенко, Вадим Ткаченко и Тед Чизман)

Раньше мы делились редкими кадрами карпатских животных, попавших на фотоловушки.

Просматривайте также фото уникальных животных, в реальность которых трудно поверить.

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Академик Вернадскийполярники