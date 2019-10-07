Морозы до -6 градусов: синоптики напугали прогнозом на понедельник

Прогноз погоды на 7 октября (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют на 7 октября существенное похолодание

Погода в Украине 7 октября будет морозной. Температура воздуха в ночное время опустится до -3 градусов. При этом на поверхности грунта уровень тепла достигнет отметки в -6 градусов. Также, в Украине ожидаются незначительные осадки и снижение средней дневной температуры. Об этом заявили синоптики Укргидрометцентра в обновленном прогнозе.

Как сообщается, морозы в Украину придут с понедельника. Заморозки ожидаются преимущественно в ночное время. В дневное время холоднее всего будет в западных областях – до +7… +9 градусов. В Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ожидается от +9 до +11 градусов. Теплее всего, традиционно, будет на юге страны, где температура днем достигнет +11… +13 градусов.

Прогноз погоды на 7 октября (коллаж РБК-Украина)

В ночное время уровень тепла опустится до "минусовых" показателей. Так, в большинстве областей температура воздуха достигнет -1… -3 градусов, при этом на поверхности грунта уровень тепла достигнет отметки в -6 градусов.

В Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях, а также на Крымском полуострове ожидаются незначительные осадки.

Прогноз погоды на 7 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Народный прогноз: с этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей - к теплой зиме и "хлебному" лету.

Напомним, что завтра в Украине ожидаются сильные заморозки.