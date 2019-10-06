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Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки

Новости » Общество    06.10.2019 - 08:52
Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На юге и востоке заморозки до 0...-6

Погода в Украине в понедельник, 7 октября, принесет заморозки на почве до -6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, завтра в южных и восточных областях страны ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0...-6 градусов.

Кроме того, заморозки продержатся в стране до 9 октября. В период с 7 по 9 октября в северных, западных и центральных областях прогнозируются заморозки в воздухе до 0...-5 градусов.

В Киеве в период 7-9 октября также ожидаются сильные заморозки в воздухе. Температура в столице понизится до 0...-3 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала, что ночью и утром 7 октября в Киеве ожидаются заморозки в воздухе. Температура воздуха в столице ночью и утром опустится до -3 градусов. Днем также будет прохладно, от +6 до +8 градусов.

Также в Гидрометцентре прогнозировали ухудшение погодных условий в воскресенье, 6 октября. Ожидались дожди, а в районе Карпат возможен мокрый снег. В центральных областях прогнозировались заморозки на поверхности почвы.

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