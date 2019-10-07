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Морози до -6 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

STYLERЖиття    07.10.2019 - 07:05
Морози до -6 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок
Прогноз погоди на 7 жовтня (колаж РБК-Україна)

Синоптики прогнозують на 7 жовтня суттєве похолодання

Погода в Україні 7 жовтня буде морозною. Температура повітря вночі опуститься до -3 градусів. При цьому на поверхні ґрунту рівень тепла досягне позначки у -6 градусів. Також, в Україні очікуються незначні опади і зниження середньої денної температури. Про це заявили синоптики Укргідрометцентру в оновленому прогнозі.

Як повідомляється, в Україну прийдуть морози з понеділка. Заморозки очікуються переважно в нічний час. У денний час найхолодніше буде у західних областях – до +7... +9 градусів. У Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях очікується від +9 до +11 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на півдні країни, де температура вдень сягне +11... +13 градусів.

Морози до -6 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

Прогноз погоди на 7 жовтня (колаж РБК-Україна)

У нічний час рівень тепла опуститься до мінусових" показників. Так, у більшості областей температура повітря досягне -1... -3 градусів, при цьому на поверхні ґрунту рівень тепла досягне позначки у -6 градусів.

В Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській і Одеській областях, а також на Кримському півострові очікуються незначні опади.

Морози до -6 градусів: синоптики уточнили прогноз погоди на понеділок

Прогноз погоди на 7 жовтня (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: з цього дня ночі стають все темнішими, день убуває "кінськими кроками". В цей день було прийнято збирати з городу буряк. Щоб спрогнозувати майбутню зиму, спостерігали за дубом: якщо на ньому багато жолудів - до теплої зими і "хлібного" літа.

Нагадаємо, що завтра в Україні очікуються сильні заморозки.

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