Синоптики дали прогноз на начало недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидаются ночные заморозки

Погода в Украине в период с 7 по 10 октября будет прохладной, а местами дождливой, ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

7 октября

По прогнозу украинских синоптиков, неделя начнется с дождей в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На остальной территории страны будет облачно с прояснением и сухо. Ночью в большинстве областей, кроме южных, ожидают заморозки до -1...-3 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +11 градусов, на юге от +11 до +13.

8 октября

Во вторник осадки перейдут на восточные области, на остальной территории будет сухо. Ночью, кроме востока и юга, вновь возможны заморозки до -1...-3 градусов. Средняя температура останется неизменной, от +7 до +11. В півдненних областях +11...+13, ночью от +3 до +5.

9 октября

В среду дожди накроют западные области, на остальной территории будет сухо и малооблачно. Ночью в центральных, северных и западных областях заморозки до -1...-3 градусов, на востоке возможно понижение температуры до 0...-2. Днем будет теплее по сравнению со вторником, ожидается от +9 до +13, на юге от +13 до +15.

10 октября

В четверг в стране ожидается существенное ухудшение погодных условий. Дожди накроют всю территорию Украины, только в Ровенской и Волынской областях будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+16 градусов, ночью от +5 до +7. На юге днем от +17 до +19, ночью +8..+10.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что завтра, 7 октября, в Украине ожидаются сильные заморозки. Заморозки на почве до -6 градусов ожидаются в южных и восточных областях. Также в период с 7 по 9 октября заморозки в воздухе до -5 градусов возможны в северных, западных и центральных областях.