Завтра в Украине ожидаются дожди и шквальный ветер

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лишь в Карпатах будет без осадков

Завтра, 5 октября, погода в Украине будет дождливой, также ожидается шквальный ветер, температура +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщается, 5 октября в Украине, кроме Винницкой, большинства западных и северных областей, ожидаются дожди, местами возможны грозы. В южных, днем ​​также и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируются значительные дожди.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м / с. Днем ​​в Приазовье ожидаются отдельные порывы ветра 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8, на юге и востоке страны +9 +14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 +15, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму до +16 +21 градуса.

В Карпатах ночью без осадков. Днем ожидается ​​небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток +1 +6 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные. В субботу и в воскресенье ожидаются резкое понижение температуры воздуха и снег. В частности, завтра, 5 октября, ожидаются дожди, в Черновицкой, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях и Днепропетровской области. В столице также холодно, температура воздуха днем достигнет +11 +14 градусов.

Отметим, что сегодня в Украине резко похолодало. Восток, центр, север и юг Украины сегодня накрыли дожди и грозы. В частности, дожди в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.