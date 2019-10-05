Морози до -3 градусів: синоптик дала екстрений прогноз погоди

Погода в Україні 6 і 7 жовтня - синоптик дала холодний прогноз (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні 6 і 7 жовтня принесе багато опадів і морози

Погода в Україні на неділю і понеділок, 6-7 жовтня, буде дощовою і холодною. Опади очікуються переважно в західних і північних областях. Вдень середня температура по країні буде дорівнюватиме +10 градусам. При цьому вночі температура буде морозною. Про це у своєму прогнозі заявила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"6 жовтня дощі пройдуть переважно на Заході та Півночі. На Заході ближче до Карпат можливий мокрий сніг. Температура повітря завтра +6... +13, на Півдні та Сході +12... +17 градусів", - пише синоптик.

Погода у Києві 6 і 7 жовтня - прогноз синоптика Наталії Діденко (фото: facebook.com/tala.didenko)

Наталка Діденко також склала прогноз на неділю і понеділок для жителів і гостей Києва.

"Кияни! В неділю буде дощ і близько +10 градусів. У понеділок вночі та вранці морозне повітря, до -3 градусів, удень +6... +8 градусів", - додала вона.

Погода у Києві 6 і 7 жовтня - прогноз синоптика Наталії Діденко (ілюстративне фото: pixabay.com)

Синоптик прогнозує похолодання в понеділок і випадання опадів на Сході України.

"Понеділок в Україні очікується переважно холодним. На Заході і Півночі і в більшості центральних областей вночі до невеликих мінусів, вдень +6... +11 градусів. На Півдні, Сході, в Дніпрі і районах буде трохи тепліше, вдень +10... +16 градусів. Дощі в ніч на 7 жовтня пройдуть на Сході України. Вдень у понеділок опади найбільш вірогідні у західних та північних областях, місцями можливий мокрий сніг!" - додала синоптик.

Діденко також додала, що 5 жовтня, в суботу в Кривому Розі, Одесі, Дніпропетровську, Херсоні +10 градусів, а в Ялті, Харцизьку до +18... +20 градусів.

Погода у Києві 6 і 7 жовтня - прогноз синоптика Наталії Діденко (скріншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що в Україні очікуються дощі і шквальний вітер.