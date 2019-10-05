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В Карпатах снова пошел снег

Новости » Общество    05.10.2019 - 10:06
В Карпатах снова пошел снег
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Фиксируется температура -3 градуса

Утром 5 октября в Карпатах зафиксирован мелкий снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 08:40 на горе Поп Иван Черногорский фиксируется облачная погода, пролетает мелкий снег. Температура на горе находится в пределах -3 градусов.

В Карпатах снова пошел снег

Напомним, ранее украинские синоптики прогнозировали, что сегодня, 5 октября, в Карпатах возможен мокрый снег, днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +6. На остальной территории ожидаются сильные дожди с грозами и шквальный ветер. Днем температура воздуха в большинстве областей будет держаться в пределах +10...+15, на востоке и юге поднимется до +16...+21.

Также РБК-Украина писало, что синоптик Наталка Диденко предупредила о резком похолодании на выходных и возможном снеге. По данным синоптика, 5 октября в некоторых северных, восточных и южных областях ожидаются дожди. В Киеве также будет прохладно, днем от +11 до +14.

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