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Мороженое с теплым бататом: вкусный десерт от шефа Алекса Якутова

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Четверг 10 февраля 2022 08:03
Мороженое с теплым бататом: вкусный десерт от шефа Алекса Якутова Фото: мороженое (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Десерт - важная составляющая удачной трапезы. Именно по нему оценивают весь ужин, он оставляет последнее вкусовое впечатление. Поэтому подходить к его приготовлению нужно с особой любовью, используя разные интересные ингредиенты.

Предлагаем вам сделать внусный десерт из батата и мороженого по рецепту эксперта реалити "На ножах" (Новый канал) Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Батат - 300-400 г
  • Мороженое "соленая карамель" - 200 г
  • Жареный воздушный рис - 50 г

Приготовление:

  1. Батат разрезаем пополам и запекаем при температуре 180 градусов до готовности. Готовность проверяем зубочисткой. Шкурка будет плотной, а внутри батат станет мягким.
  2. Зачищаем батат от шкурки и разламываем пополам.
  3. Сверху на еще теплый батат выкладываем шарик мороженого.
  4. Посыпаем воздушным рисом и крупной солью. И сразу съедаем. Приятного аппетита!

По словам Якутова, получится очень интересный и неповторимый вкус.

"Что-то похожее на тыкву, но в то же время он будет отличаться", - отметил шеф-повар.

Напомним, диетолог Светалана Фус поделилась рецептом вкусного торта, который можно есть без вреда для фигуры.

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