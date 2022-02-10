Морозиво з теплим бататом: смачний десерт від шефа Алекса Якутова

Десерт - важлива складова вдалої трапези. Саме по ньому оцінюють всю вечерю, він залишає останнє смакове враження. Тому підходити до його приготування потрібно з особливою любов'ю, використовуючи різні цікаві інгредієнти.

Пропонуємо вам зробити внусний десерт з батату і морозива за рецептом експерта реаліті "На ножах" (Новий канал) Алекса Якутова.

Інгредієнти: Батат- 300-400 г

Морозиво "солона карамель" - 200 г

Смажений повітряний рис - 50 г Приготування: Батат розрізаємо навпіл і запікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Готовність перевіряємо зубочисткою. Шкурка буде щільною, а всередині батат стане м'яким. Зачищаємо батат від шкірки і розламуємо навпіл. Зверху на ще теплий батат викладаємо кульку морозива. Посипаємо повітряним рисом і крупною сіллю. І відразу з'їдаємо. Приємного апетиту! За словами Якутова, вийде дуже цікавий і неповторний смак. "Щось схоже на гарбуз, але в той же час він буде відрізнятися", - зазначив шеф-кухар.