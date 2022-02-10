Морозиво з теплим бататом: смачний десерт від шефа Алекса Якутова
Фото: морозиво (pixabay.com)
Десерт - важлива складова вдалої трапези. Саме по ньому оцінюють всю вечерю, він залишає останнє смакове враження. Тому підходити до його приготування потрібно з особливою любов'ю, використовуючи різні цікаві інгредієнти.
Пропонуємо вам зробити внусний десерт з батату і морозива за рецептом експерта реаліті "На ножах" (Новий канал) Алекса Якутова.
Інгредієнти:
- Батат- 300-400 г
- Морозиво "солона карамель" - 200 г
- Смажений повітряний рис - 50 г
Приготування:
- Батат розрізаємо навпіл і запікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Готовність перевіряємо зубочисткою. Шкурка буде щільною, а всередині батат стане м'яким.
- Зачищаємо батат від шкірки і розламуємо навпіл.
- Зверху на ще теплий батат викладаємо кульку морозива.
- Посипаємо повітряним рисом і крупною сіллю. І відразу з'їдаємо. Приємного апетиту!
За словами Якутова, вийде дуже цікавий і неповторний смак.
"Щось схоже на гарбуз, але в той же час він буде відрізнятися", - зазначив шеф-кухар.
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