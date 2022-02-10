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Морозиво з теплим бататом: смачний десерт від шефа Алекса Якутова

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Четвер 10 лютого 2022 08:03
Морозиво з теплим бататом: смачний десерт від шефа Алекса Якутова Фото: морозиво (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Десерт - важлива складова вдалої трапези. Саме по ньому оцінюють всю вечерю, він залишає останнє смакове враження. Тому підходити до його приготування потрібно з особливою любов'ю, використовуючи різні цікаві інгредієнти.

Пропонуємо вам зробити внусний десерт з батату і морозива за рецептом експерта реаліті "На ножах" (Новий канал) Алекса Якутова.

Інгредієнти:

  • Батат- 300-400 г
  • Морозиво "солона карамель" - 200 г
  • Смажений повітряний рис - 50 г

Приготування:

  1. Батат розрізаємо навпіл і запікаємо при температурі 180 градусів до готовності. Готовність перевіряємо зубочисткою. Шкурка буде щільною, а всередині батат стане м'яким.
  2. Зачищаємо батат від шкірки і розламуємо навпіл.
  3. Зверху на ще теплий батат викладаємо кульку морозива.
  4. Посипаємо повітряним рисом і крупною сіллю. І відразу з'їдаємо. Приємного апетиту!

За словами Якутова, вийде дуже цікавий і неповторний смак.

"Щось схоже на гарбуз, але в той же час він буде відрізнятися", - зазначив шеф-кухар.

Нагадаємо, дієтолог Светалана Фус поділилася рецептом смачного торта, який можна їсти без шкоди для фігури.

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