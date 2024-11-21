Морквяний пиріг з крем-сиром: рецепт фантастичної випічки за рецептом Ектора

Морквяний пиріг - легка, корисна і смачна випічка, яка стане чудовим доповненням до зимових свят. А зробити морквяний пиріг ще смачнішим можна за допомогою крем-сиру з апельсиновою цедрою.
Про те, як готувати морквяний пиріг з крем-сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.
Для того, щоб приготувати морквяний пиріг, треба такі продукти:
Для того, щоб приготувати морквяний пиріг, моркву потрібно ретельно помити, почистити від шкірки, а потім натерти на маленькій тертці.
Розбийте яйця в глибоку миску, влийте олію і всипте тростинний цукор. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.
В окремій мисці з'єднайте борошно та харчову соду. Також додайте мелену корицю та дрібку солі - це допоможе збалансувати солодкий смак моркви після запікання.
В яєчну суміш всипте натерту моркву і перемішайте масу. Щоб зробити смак морквяного пирога незабутнім, шеф-кухар додає жменьку родзинок, ананас та горіхи.
Для цього ананас потрібно нарізати на маленькі шматочки, а горіхи - подрібнити ножем. Після цього всипте сухі інгредієнти і замішайте рідке тісто для морквяного пирога.
Застеліть невелику форму для випікання пергаментом і обережно вилийте морквяне тісто. Розігрійте духовку до 150 градусів і поставте пиріг випікатися протягом 1 години.
Тим часом приготуйте крем-сир. Для цього вершковий сир потрібно збити з цукровою пудрою. Не варто використовувати цукор замість пудри - інгредієнти гірше змішаються.
В крем-сир можна додати приблизно 1 ч. л. цедри апельсина, не використовуючи білий шар цитрусового. Обережно дістаньте гарячий готовий пиріг з форми та змастіть його крем-сиром. За бажанням, можна додатково прикрасити пирог апельсиновою цедрою.
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