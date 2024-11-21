Морквяний пиріг з крем-сиром: рецепт фантастичної випічки за рецептом Ектора

Що потрібно для морквяного пирога

Для того, щоб приготувати морквяний пиріг, треба такі продукти:

борошно - 180 г

морква - 300 г

вершковий сир - 250 г

яйця - 2 шт.

олія - 140 мл

тростинний цукор - 200 г

цукрова пудра - 275 г

горіхи - жменька

родзинки - жменька

ананас - до смаку

харчова сода - 1/2 ч. л.

мелена кориця - 1 ч. л.

сіль - дрібка

Як готувати морквяний пиріг

Для того, щоб приготувати морквяний пиріг, моркву потрібно ретельно помити, почистити від шкірки, а потім натерти на маленькій тертці.

Розбийте яйця в глибоку миску, влийте олію і всипте тростинний цукор. Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції.

В окремій мисці з'єднайте борошно та харчову соду. Також додайте мелену корицю та дрібку солі - це допоможе збалансувати солодкий смак моркви після запікання.

В яєчну суміш всипте натерту моркву і перемішайте масу. Щоб зробити смак морквяного пирога незабутнім, шеф-кухар додає жменьку родзинок, ананас та горіхи.

Для цього ананас потрібно нарізати на маленькі шматочки, а горіхи - подрібнити ножем. Після цього всипте сухі інгредієнти і замішайте рідке тісто для морквяного пирога.

Застеліть невелику форму для випікання пергаментом і обережно вилийте морквяне тісто. Розігрійте духовку до 150 градусів і поставте пиріг випікатися протягом 1 години.

Тим часом приготуйте крем-сир. Для цього вершковий сир потрібно збити з цукровою пудрою. Не варто використовувати цукор замість пудри - інгредієнти гірше змішаються.

В крем-сир можна додати приблизно 1 ч. л. цедри апельсина, не використовуючи білий шар цитрусового. Обережно дістаньте гарячий готовий пиріг з форми та змастіть його крем-сиром. За бажанням, можна додатково прикрасити пирог апельсиновою цедрою.