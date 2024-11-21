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Морковный пирог с крем-сыром: рецепт фантастической выпечки по рецепту Эктора

Как готовить морковный пирог с крем-сыром (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Морковный пирог - легкая, полезная и вкусная выпечка, которая станет отличным дополнением к зимним праздникам. А сделать морковный пирог еще вкуснее можно с помощью крем-сыра с апельсиновой цедрой.

О том, как готовить морковный пирог с крем-сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу Эктора Хименеса-Браво.

Что нужно для морковного пирога

Для того чтобы приготовить морковный пирог, нужны следующие продукты:

  • мука - 180 г
  • морковь - 300 г
  • сливочный сыр - 250 г
  • яйца - 2 шт.
  • растительное масло - 140 мл
  • тростниковый сахар - 200 г
  • сахарная пудра - 275 г
  • орехи - горстка
  • изюм - горстка
  • ананас - по вкусу
  • пищевая сода - 1/2 ч. л.
  • молотая корица - 1 ч. л.
  • соль - щепотка

Как готовить морковный пирог

Для того чтобы приготовить морковный пирог, морковь нужно тщательно помыть, почистить от кожуры, а затем натереть на маленькой терке.

Разбейте яйца в глубокую миску, влейте растительное масло и всыпьте тростниковый сахар. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.

В отдельной миске соедините муку и пищевую соду. Также добавьте молотую корицу и щепотку соли - это поможет сбалансировать сладкий вкус моркови после запекания.

В яичную смесь всыпьте натертую морковь и перемешайте массу. Чтобы сделать вкус морковного пирога незабываемым, шеф-повар добавляет горстку изюма, ананас и орехи.

Для этого ананас нужно нарезать на маленькие кусочки, а орехи - измельчить ножом. После этого всыпьте сухие ингредиенты и замешайте жидкое тесто для морковного пирога.

Застелите небольшую форму для выпечки пергаментом и осторожно вылейте морковное тесто. Разогрейте духовку до 150 градусов и поставьте пирог выпекаться в течение 1 часа.

Тем временем приготовьте крем-сыр. Для этого сливочный сыр нужно взбить с сахарной пудрой. Не стоит использовать сахар вместо пудры - ингредиенты хуже смешаются.

В крем-сыр можно добавить примерно 1 ч. л. цедры апельсина, не используя белый слой цитрусового. Осторожно достаньте горячий готовый пирог из формы и смажьте крем-сыром. По желанию можно дополнительно украсить пирог апельсиновой цедрой.

 

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