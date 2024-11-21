Морковный пирог с крем-сыром: рецепт фантастической выпечки по рецепту Эктора

Что нужно для морковного пирога

Для того чтобы приготовить морковный пирог, нужны следующие продукты:

мука - 180 г

морковь - 300 г

сливочный сыр - 250 г

яйца - 2 шт.

растительное масло - 140 мл

тростниковый сахар - 200 г

сахарная пудра - 275 г

орехи - горстка

изюм - горстка

ананас - по вкусу

пищевая сода - 1/2 ч. л.

молотая корица - 1 ч. л.

соль - щепотка

Как готовить морковный пирог

Для того чтобы приготовить морковный пирог, морковь нужно тщательно помыть, почистить от кожуры, а затем натереть на маленькой терке.

Разбейте яйца в глубокую миску, влейте растительное масло и всыпьте тростниковый сахар. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.

В отдельной миске соедините муку и пищевую соду. Также добавьте молотую корицу и щепотку соли - это поможет сбалансировать сладкий вкус моркови после запекания.

В яичную смесь всыпьте натертую морковь и перемешайте массу. Чтобы сделать вкус морковного пирога незабываемым, шеф-повар добавляет горстку изюма, ананас и орехи.

Для этого ананас нужно нарезать на маленькие кусочки, а орехи - измельчить ножом. После этого всыпьте сухие ингредиенты и замешайте жидкое тесто для морковного пирога.

Застелите небольшую форму для выпечки пергаментом и осторожно вылейте морковное тесто. Разогрейте духовку до 150 градусов и поставьте пирог выпекаться в течение 1 часа.

Тем временем приготовьте крем-сыр. Для этого сливочный сыр нужно взбить с сахарной пудрой. Не стоит использовать сахар вместо пудры - ингредиенты хуже смешаются.

В крем-сыр можно добавить примерно 1 ч. л. цедры апельсина, не используя белый слой цитрусового. Осторожно достаньте горячий готовый пирог из формы и смажьте крем-сыром. По желанию можно дополнительно украсить пирог апельсиновой цедрой.