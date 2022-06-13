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Не только морковь: топ-3 продукта для хорошего зрения

Продукты для зрения (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Многие слышали, что морковь полезна для глаз, однако есть и другие продукты, которые положительно влияют на зрение. Конечно, они не заменят очки и не помогут в случае заболеваний, но могут улучшить и сохранить здоровье глаз.

Врачи назвали лучшие продукты для хорошего зрения. Об этом пишет Telegram-канал "Лікар у кишені".

Черника

В составе многих препаратов глаз. Черника помогает глазам восстановиться после перенапряжения благодаря наличию в составе антоцианов - веществ, которые придают ей черно-синего цвета. Ученые доказали: регулярное употребление ягоды способствует восстановлению зрения после воздействия яркого света и помогает поддерживать здоровье сетчатки.

Морская рыба

Источник жирных кислот. Они незаменимы в работе кровеносной системы. Сохраняют целостность клеток, служат профилактикой синдрома сухого глаза, дегенеративных изменений сетчатки.

Бобовые

Чечевица, фасоль, нут, горох для зрения - самое то. Бобовые богаты цинком. Он поддерживает состояние сетчатки, помогает дольше сохранить прозрачность хрусталика и предотвращает риск развития катаракты.

Напомним, ранее ученые назвали продукты, которые повышают риск потери зрения.

Мы также сообщали, какие 4 продукта улучшают память и работу мозга.

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