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Эти 4 продукта улучшают память и работу мозга

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Пятница 10 июня 2022 16:57
Эти 4 продукта улучшают память и работу мозга Еда для памяти (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Регулярное употребление ряда продуктов оказывает благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними, что улучшает работу мозга и укрепляет память.

Для достижения этого эффекта нужно добавить в свой рацион 4 продукта, говорится в Telegram-канале "Лікар у кишені".

4 продукта, улучшающие память:

Розмарин

Розмарин богат антиоксидантами и карнозиновой кислотой, расширяющей церебральные сосудистые ткани. Исследования показывают, что запах розмарина может улучшить производительность памяти.

Брокколи

Отличный источник витамина К и магния, которые улучшают работу мозга. Также в капусте содержится бор, недостаток которого приводит к снижению мозговой активности.

Морковь

Морковь замедляет процессы старения организма, в частности мозга. Вещество лютеолин, содержащееся в моркови, позволяет бороться с преждевременной гибелью клеток, отвечающих за память.

Грецкий орех

Практически во всех этих продуктах содержится активное вещество – лютеолин. Он снимает воспаления в мозге, вызванные возрастом и негативными внешними факторами, предотвращает потерю внимания, ухудшение памяти, уменьшает производство вредных веществ в головном мозге.

Напомним, ранее диетолог назвала лучшие продукты для здоровья печени.

Мы также сообщали, что нутрициолог рассказала, какие продукты нужно добавить в рацион летом, чтобы хорошо себя чуствовать.

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