Эти 4 продукта улучшают память и работу мозга

Регулярное употребление ряда продуктов оказывает благотворное воздействие на нервные клетки человека и передачу сигналов между ними, что улучшает работу мозга и укрепляет память.

Для достижения этого эффекта нужно добавить в свой рацион 4 продукта, говорится в Telegram-канале "Лікар у кишені".

4 продукта, улучшающие память:

Розмарин

Розмарин богат антиоксидантами и карнозиновой кислотой, расширяющей церебральные сосудистые ткани. Исследования показывают, что запах розмарина может улучшить производительность памяти.

Брокколи

Отличный источник витамина К и магния, которые улучшают работу мозга. Также в капусте содержится бор, недостаток которого приводит к снижению мозговой активности.

Морковь

Морковь замедляет процессы старения организма, в частности мозга. Вещество лютеолин, содержащееся в моркови, позволяет бороться с преждевременной гибелью клеток, отвечающих за память.

Грецкий орех

Практически во всех этих продуктах содержится активное вещество – лютеолин. Он снимает воспаления в мозге, вызванные возрастом и негативными внешними факторами, предотвращает потерю внимания, ухудшение памяти, уменьшает производство вредных веществ в головном мозге.