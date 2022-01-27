Морковь по-корейски вкуснее, чем на рынке: готовим быстро и дешево

Морковь по-корейски - отличная закуска, которая подойдет к основным блюдам - мясу, рыбе, овощам. Ее мы часто покупаем в магазине или на рынке, но приготовить дома такую морковку не только просто, но и очень выгодно.

Ингредиенты:

Морковь - 750 г (уже очищенная)

Чеснок - 5 зубчиков

Небольшая луковица

Красный острый перец - 1 ч. л.

Соль - 1 ч. л. без горки

Кориандр - 1 ч. л. (лучше брать в зернах и измельчать самостоятельно в кофемолке, так намного ароматнее)

Сахар 1,5-2 ч. л. (в зависимости от сладости моркови)

Уксус 6% - 1 ст. л.

Растительное рафинированное масло - 75 мл

Пошаговое приготовление морковки

Натрите морковку на терку "для корейской морковки". Добавьте сахар, соль, хорошо перемешайте. Под действием сахара и соли морковь пустит сок, его можно слить, но можно и оставить - так морковка выйдет более сочная.

Лук нарежьте произвольно и обжарьте на растительном масле до золотистости. Лук не нужно добавлять в саму морковь, его используют лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.

Соберите морковь в горку, сделайте небольшое углубление, в него высыпьте красный острый перец, кориандр, залейте очень горячим растительным маслом (лук предварительно уберите). Под действием высокой температуры специи лучше раскроют свой аромат.

Добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте, поставьте в холодильник до полного охлаждения минимум на четыре часа.