Морковь по-корейски вкуснее, чем на рынке: готовим быстро и дешево
Морковь по-корейски - отличная закуска, которая подойдет к основным блюдам - мясу, рыбе, овощам. Ее мы часто покупаем в магазине или на рынке, но приготовить дома такую морковку не только просто, но и очень выгодно.
Как это сделать, рассказывает фуд-блогер, Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Морковь - 750 г (уже очищенная)
- Чеснок - 5 зубчиков
- Небольшая луковица
- Красный острый перец - 1 ч. л.
- Соль - 1 ч. л. без горки
- Кориандр - 1 ч. л. (лучше брать в зернах и измельчать самостоятельно в кофемолке, так намного ароматнее)
- Сахар 1,5-2 ч. л. (в зависимости от сладости моркови)
- Уксус 6% - 1 ст. л.
- Растительное рафинированное масло - 75 мл
Пошаговое приготовление морковки
Натрите морковку на терку "для корейской морковки". Добавьте сахар, соль, хорошо перемешайте. Под действием сахара и соли морковь пустит сок, его можно слить, но можно и оставить - так морковка выйдет более сочная.
Лук нарежьте произвольно и обжарьте на растительном масле до золотистости. Лук не нужно добавлять в саму морковь, его используют лишь для того, чтобы ароматизировать растительное масло.
Соберите морковь в горку, сделайте небольшое углубление, в него высыпьте красный острый перец, кориандр, залейте очень горячим растительным маслом (лук предварительно уберите). Под действием высокой температуры специи лучше раскроют свой аромат.
Добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте, поставьте в холодильник до полного охлаждения минимум на четыре часа.
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