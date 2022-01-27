Самый простой и доступный рецепт форшмака, для которого не нужна мясорубка

Форшмак - один из любимых паштетов, который готовили наши мамы и бабушки. Основа блюда - соленая сельдь, а дальше вариации. Рецептов форшмака очень много, по сути, как и борща - свой у каждого кулинара.

Предлагаем приготовить паштет самым простым способом, из максимально доступных ингредиентов без использования мясорубки. Как это сделать, рассказывает фуд-блогер, Alina FooDee .

Чтобы приготовить форшмак, возьмите такие компоненты:

Филе сельди - 200 г

Лук салатный - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Яблоко - 50-60 г

Сливочное масло - 50 г

Черный молотый перец - по вкусу

Пошаговое приготовление

Мелко нарежьте очищенное от костей филе сельди (желательно - бочковой). Также нарежьте очень мелким кубиком лук, яйца, очищенное от кожуры кислое яблоко Добавьте мягкое сливочное масло. Приправьте черным молотым перцем.

По желанию можно измелить блендером или перемолоть на мясорубке. Но тогда не будет чувствоваться текстура кусочков в паштете.

Интересно, что изначально форшмак - это паштет, в котором сочеталось мясо и рыба. Но позже для удешевления рецепта мясной компонент убрали, оставив только сельдь.