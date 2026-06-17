Авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині розслідують, почали розшифровку "чорної скриньки"
Правоохоронці розслудують авіакатастрофу військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області. Розпочато розшифрування бортового самописця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону розпочато досудове розслідування за фактом авіакатастрофи, що сталася 16 червня 2026 року в Шепетівському районі", - йдеться в повідомленні.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки).
За попередніми даними, близько 19:05 під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-24М. Унаслідок авіаподії загинули двоє членів екіпажу - пілоти 55 та 23 років.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки та виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.
Фото з місця падіння Су-24М на Хмельниччині (t.me/pgo_gov_ua)
У межах кримінального провадження призначено службове розслідування у військовій частині та в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Також створено комісію у Міністерстві оборони України з розслідування зазначеної авіакатастрофи.
Наразі вживаються заходи для розшифрування бортового самописця, огляд місця події продовжується.
Авіакатастрофа Су-24М на Хмельниччині
Нагадаємо, вчора ввечері, 16 червня, український бомбардувальник Су-24М зазнав авіакатастрофи у Шепетівському районі Хмельницької області.
Льотчик і штурман - майор Загарулько Богдан та старший лейтенант Бабенко Олександр - виконували завдання на Хмельниччині. Внаслідок авіакатастрофи вони загинули.
За попередньою інформацією, серед цивільних ніхто не постраждав.
Причини та обставини катастрофи встановлюються.