Морква по-корейськи смачніше, ніж на ринку: готуємо швидко і дешево
Морква по-корейськи - відмінна закуска, яка підійде до основних страв - м'яса, риби, овочів. Її ми часто купуємо в магазині або на ринку, але приготувати вдома таку моркву не тільки просто, але і дуже вигідно.
Як це зробити, розповідає фуд-блогер, Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Морква - 750 г (вже очищена)
- Часник - 5 зубчиків
- Невелика цибулина
- Червоний гострий перець - 1 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л. без гірки
- Коріандр - 1 ч. л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше)
- Цукор 1,5-2 ч. л. (в залежності від солодощі моркви)
- Оцет 6% - 1 ст. л.
- Рослинна рафінована олія - 75 мл
Покрокове приготування моркви
Натріть моркву на тертку "для корейської моркви". Додайте цукор, сіль, добре перемішайте. Під дією цукру і солі морква пустить сік, його можна злити, але можна і залишити - так морква вийде більш соковита.
Цибулю наріжте довільно і обсмажте на олії до золотистості. Цибулю не потрібно додавати в саму моркву, її використовують лише для того, щоб ароматизувати рослинну олію.
Зберіть моркву в гірку, зробіть невелике поглиблення, в нього висипте червоний гострий перець, коріандр, залийте дуже гарячою рослинною олією (цибулю попередньо приберіть). Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат.
Додайте подрібнений часник і оцет, перемішайте, поставте в холодильник до повного охолодження мінімум на чотири години.
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