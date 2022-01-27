Морква по-корейськи смачніше, ніж на ринку: готуємо швидко і дешево

Морква по-корейськи - відмінна закуска, яка підійде до основних страв - м'яса, риби, овочів. Її ми часто купуємо в магазині або на ринку, але приготувати вдома таку моркву не тільки просто, але і дуже вигідно.

Інгредієнти:

Морква - 750 г (вже очищена)

Часник - 5 зубчиків

Невелика цибулина

Червоний гострий перець - 1 ч. л.

Сіль - 1 ч. л. без гірки

Коріандр - 1 ч. л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше)

Цукор 1,5-2 ч. л. (в залежності від солодощі моркви)

Оцет 6% - 1 ст. л.

Рослинна рафінована олія - 75 мл

Покрокове приготування моркви

Натріть моркву на тертку "для корейської моркви". Додайте цукор, сіль, добре перемішайте. Під дією цукру і солі морква пустить сік, його можна злити, але можна і залишити - так морква вийде більш соковита.

Цибулю наріжте довільно і обсмажте на олії до золотистості. Цибулю не потрібно додавати в саму моркву, її використовують лише для того, щоб ароматизувати рослинну олію.

Зберіть моркву в гірку, зробіть невелике поглиблення, в нього висипте червоний гострий перець, коріандр, залийте дуже гарячою рослинною олією (цибулю попередньо приберіть). Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат.

Додайте подрібнений часник і оцет, перемішайте, поставте в холодильник до повного охолодження мінімум на чотири години.