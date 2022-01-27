ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Морква по-корейськи смачніше, ніж на ринку: готуємо швидко і дешево

Новость на русском →
Четвер 27 січня 2022 11:03
Морква по-корейськи смачніше, ніж на ринку: готуємо швидко і дешево Скріншот: морква по-корейськи вдома
Автор: Світлана Мащенко

Морква по-корейськи - відмінна закуска, яка підійде до основних страв - м'яса, риби, овочів. Її ми часто купуємо в магазині або на ринку, але приготувати вдома таку моркву не тільки просто, але і дуже вигідно.

Як це зробити, розповідає фуд-блогер, Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Морква - 750 г (вже очищена)
  • Часник - 5 зубчиків
  • Невелика цибулина
  • Червоний гострий перець - 1 ч. л.
  • Сіль - 1 ч. л. без гірки
  • Коріандр - 1 ч. л. (краще брати в зернах і подрібнювати самостійно в кавомолці, так набагато ароматніше)
  • Цукор 1,5-2 ч. л. (в залежності від солодощі моркви)
  • Оцет 6% - 1 ст. л.
  • Рослинна рафінована олія - 75 мл

Покрокове приготування моркви

Натріть моркву на тертку "для корейської моркви". Додайте цукор, сіль, добре перемішайте. Під дією цукру і солі морква пустить сік, його можна злити, але можна і залишити - так морква вийде більш соковита.

Цибулю наріжте довільно і обсмажте на олії до золотистості. Цибулю не потрібно додавати в саму моркву, її використовують лише для того, щоб ароматизувати рослинну олію.

Зберіть моркву в гірку, зробіть невелике поглиблення, в нього висипте червоний гострий перець, коріандр, залийте дуже гарячою рослинною олією (цибулю попередньо приберіть). Під дією високої температури спеції краще розкриють свій аромат.

Додайте подрібнений часник і оцет, перемішайте, поставте в холодильник до повного охолодження мінімум на чотири години.

Раніше блогер також розповіла, як приготувати найсмачніший форшмак.

Також ми писали, як приготувати скумбрію пряного посолу вдома, спробувавши яку, ви більше не купите магазинну.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти рецепт
LITE
Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture
Марго Роббі в білосніжному блейзері, Ванесса Параді в блискучій блузі: кращі зіркові образи показу Chanel Couture