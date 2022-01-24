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Скумбрия пряного посола дома: попробовав этот рецепт, вы больше не купите магазинную

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Понедельник 24 января 2022 18:26
Скумбрия пряного посола дома: попробовав этот рецепт, вы больше не купите магазинную Скриншот: Как приготовить скумбрию пряного посола дома
Автор: Светлана Мащенко

Скумбрия прямого посола - невероятно вкусная ароматная закуска, которую с легкостью можно приготовить дома. Конечно же такая рыбка будет в разы вкуснее магазинной.

Секретами засолки поделилась фуд-блогер Alina FooDee.

Специи для 500-600 г неочищенной свежемороженной скумбрии:

  • Соль - 1 ст. л. с небольшой горкой
  • Сахар - 0,5 ст. л.
  • Вода - 200 мл
  • Гвоздика - 2-3 шт.
  • Кориандр - 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Душистый перец - 3 шт.
  • Черный перец - 6-7 шт.
  • Растительное масло - 1 ст. л.
  • Уксус 9% - 1 ч. л.

Скумбрия пряного посола дома: попробовав этот рецепт, вы больше не купите магазинную

Скрин: Так будет выглядеть готовая рыбка

Пошаговое приготовление рыбы

  1. В воду добавьте гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар.
  2. Дайте закипеть и проварите на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Дайте рассолу полностью остыть до комнатной температуры.
  3. Скумбрию очистите от внутренностей, удалите плавники и отрежьте голову. Нарежьте на порционные кусочки.
  4. Выложить в стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость. Главное - не в металлическую.
  5. Залейте маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 6-7 часов.
  6. Если будете солить в холодильнике, то нужно держать дольше, около 8-10 часов.

Готовую рыбку подавайте с луком. Это очень вкусно!

Смотрите ниже на видео, как засолить рыбку:

Ранее блогер также рассказала, как нестандартно обжарить котлеты, чтобы они получились невероятно нежными, сочными и румяными.

Также мы писали, как засолить дома красную рыбу, чтобы она была готова уже через час.

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