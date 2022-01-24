Скумбрия пряного посола дома: попробовав этот рецепт, вы больше не купите магазинную
Скриншот: Как приготовить скумбрию пряного посола дома
Скумбрия прямого посола - невероятно вкусная ароматная закуска, которую с легкостью можно приготовить дома. Конечно же такая рыбка будет в разы вкуснее магазинной.
Секретами засолки поделилась фуд-блогер Alina FooDee.
Специи для 500-600 г неочищенной свежемороженной скумбрии:
- Соль - 1 ст. л. с небольшой горкой
- Сахар - 0,5 ст. л.
- Вода - 200 мл
- Гвоздика - 2-3 шт.
- Кориандр - 0,5 ч. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Душистый перец - 3 шт.
- Черный перец - 6-7 шт.
- Растительное масло - 1 ст. л.
- Уксус 9% - 1 ч. л.
Скрин: Так будет выглядеть готовая рыбка
Пошаговое приготовление рыбы
- В воду добавьте гвоздику, кориандр, лавровый лист, душистый перец, черный перец, соль и сахар.
- Дайте закипеть и проварите на небольшом огне около 5 минут, чтобы специи раскрыли свои ароматы. Дайте рассолу полностью остыть до комнатной температуры.
- Скумбрию очистите от внутренностей, удалите плавники и отрежьте голову. Нарежьте на порционные кусочки.
- Выложить в стеклянную, пластиковую или эмалированную емкость. Главное - не в металлическую.
- Залейте маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 6-7 часов.
- Если будете солить в холодильнике, то нужно держать дольше, около 8-10 часов.
Готовую рыбку подавайте с луком. Это очень вкусно!
Смотрите ниже на видео, как засолить рыбку:
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