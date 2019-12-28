Не лечится: у Заворотнюк шокировали заявлением

Близкие Анастасии Заворотнюк, которая более всего известна по роли в сериале "Моя прекрасной няни" были шокированы тем, как российский журналист исказил факты, указав, что артистка вовсе не больна раком. Семья актрисы не стала молчать решила ответить на подобное заявление.

Семья Заворотнюк заранее принесла свои извинения за резкость, зазвав журналиста "неуважаемым писакой".

Анастасия Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

"Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", - указано в сообщении.

Родственники просят всех проявить уважение к Анастасии и ее близким, а также не лезть в жизнь и не требовать подробностей.

Напомним, что недавно в росСМИ появилась информация о том, что Заворотнюк стремительно идет на поправку. Ссылаются они, правда, на слова известного знахаря. Он утверждает, что уже через три недели кинозвезде станет значительно лучше и к ней вернутся силы.