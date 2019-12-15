Всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк: доходило до рукоприкладства

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Подруга актрисы решила поделится с общественностью подробностями из жизни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в больнице, а ее знакомые тем временем делятся новыми подробностями интимной жизни артистки. Так, стало известно, что ее предыдущий ухажор избивал ее - именно это стало окончательной причиной разрыва.

Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" встречалась с коллегой Сергеем Жигуновым. Их роман обсуждали в СМИ очень долго, однако вскоре актриса оставила своего возлюбленного, не объяснив никому причин.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

По словам режиссера Натальи Бондарчук, актер был груб с ней и неоднократно поднимал руку. Заворотнюк хоть и любила его, но понимала, что подобные инциденты будут повторяться, если она не уйдет.

"Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение и ушла", - поделилась Бондарчук.