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Всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк: доходило до рукоприкладства

STYLERПерсоны    15.12.2019 - 16:58
Всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк: доходило до рукоприкладства
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (кадр из сериала)

Подруга актрисы решила поделится с общественностью подробностями из жизни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает проходить лечение в больнице, а ее знакомые тем временем делятся новыми подробностями интимной жизни артистки. Так, стало известно, что ее предыдущий ухажор избивал ее - именно это стало окончательной причиной разрыва.

Ранее звезда сериала "Моя прекрасная няня" встречалась с коллегой Сергеем Жигуновым. Их роман обсуждали в СМИ очень долго, однако вскоре актриса оставила своего возлюбленного, не объяснив никому причин.

Всплыли шокирующие детали о любовнике Заворотнюк: доходило до рукоприкладстваАнастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

По словам режиссера Натальи Бондарчук, актер был груб с ней и неоднократно поднимал руку. Заворотнюк хоть и любила его, но понимала, что подобные инциденты будут повторяться, если она не уйдет.

"Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение и ушла", - поделилась Бондарчук.

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Новости Украины Анастасия Заворотнюк
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