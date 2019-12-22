Как скоро Заворотнюк сможет побороть болезнь: названа предварительная дата

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Актриса может скоро очутиться дома

Сначала поклонников Заворотнюк пугали тем, что у артистки неизлечимый паралич, после ампутацией ноги, а теперь утверждают, что с артисткой все хорошо и она уже идет на поправку. Об этом сообщают росСМИ.

На фоне молчания семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня" со временем появляются не самые приятные известия. Однако стоит ли верить подобной информации - неизвестно.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

По словам знахаря Александра Ручкина возникновение опухоли связано с большим стрессом и напряжением, которые артистке пришлось переживать в последние годы ее жизни.

При этом знахарь добавил, что уже через три недели Заворотнюк станет гораздо лучше и к ней вернутся силы. Экстрасенс предрек звезде обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам в кино.

Ранее близкие Заворотнюк сделали громкое заявление. Они выразили благодарность всем, кто поддерживает Анастасию, опубликовав записку от представителей Горненского женского монастыря.