ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как скоро Заворотнюк сможет побороть болезнь: названа предварительная дата

STYLERПерсоны    22.12.2019 - 14:44
Как скоро Заворотнюк сможет побороть болезнь: названа предварительная дата
Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Актриса может скоро очутиться дома

Сначала поклонников Заворотнюк пугали тем, что у артистки неизлечимый паралич, после ампутацией ноги, а теперь утверждают, что с артисткой все хорошо и она уже идет на поправку. Об этом сообщают росСМИ.

На фоне молчания семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня" со временем появляются не самые приятные известия. Однако стоит ли верить подобной информации - неизвестно.

Как скоро Заворотнюк сможет побороть болезнь: названа предварительная датаАнастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

По словам знахаря Александра Ручкина возникновение опухоли связано с большим стрессом и напряжением, которые артистке пришлось переживать в последние годы ее жизни.

При этом знахарь добавил, что уже через три недели Заворотнюк станет гораздо лучше и к ней вернутся силы. Экстрасенс предрек звезде обычную счастливую жизнь и возвращение к съемкам в кино.

Ранее близкие Заворотнюк сделали громкое заявление. Они выразили благодарность всем, кто поддерживает Анастасию, опубликовав записку от представителей Горненского женского монастыря.

Муж Заворотнюк удалил все совместные фото: что произошло Единственный выход: врачи рассказали, как помочь Заворотнюк
Новости Украины Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь