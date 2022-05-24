UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Monobank вернет кредитные лимиты: но есть одно условие

Monobank вернет клиентам кредитыне лимиты (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Монобанк решил вернуть кредитные лимиты своим клиентам. Однако для этого есть одно важное условие - изменение ставки.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале Олег Гороховский.

Кредитные лимиты на картах Монобанка были ограничены в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Были остановлены все операции в счет кредитных средств.

Позже в Монобанк пересмотрели это решение и вернули кредитные лимиты на картах своих клиентов. Но с ограничениями в 10 тысяч гривен.

Кроме того, кредитными средствами можно было рассчитаться только за покупки в магазинах или пополнить счет мобильного телефона. Снимать наличные средства с кредитных карт было запрещено.

А теперь в Монобанке решили вернуть все кредитные лимиты в том объеме, который был у клиентов до начала войны. Но есть одно условие.

"Мы хотим восстановить карточное кредитование, но та ставка, которая сейчас на картах (1,6% в месяц), не дает нам это сделать", - написал Гороховский.

Он предложил вернуть кредитную ставку на тот уровень, который был у клиентов банка до войны.

"Поэтому, со следующей недели мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты позволяют установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия (3,1% в месяц) в обмен на увеличение кредитного лимита", - объяснил глава Монобанк.

Напомним, ранее мы писали о том, Гороховский обратился к НБУ из-за курса доллара.

А также рассказывали о том, Monobank вернул важные для украинцев сервисы.

Читайте РБК-Украина в Google News
монобанкMonobank