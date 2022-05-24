Monobank вернет кредитные лимиты: но есть одно условие

Кредитные лимиты на картах Монобанка были ограничены в первый день полномасштабного вторжения России в Украину. Были остановлены все операции в счет кредитных средств.

Позже в Монобанк пересмотрели это решение и вернули кредитные лимиты на картах своих клиентов. Но с ограничениями в 10 тысяч гривен.

Кроме того, кредитными средствами можно было рассчитаться только за покупки в магазинах или пополнить счет мобильного телефона. Снимать наличные средства с кредитных карт было запрещено.

А теперь в Монобанке решили вернуть все кредитные лимиты в том объеме, который был у клиентов до начала войны. Но есть одно условие.

"Мы хотим восстановить карточное кредитование, но та ставка, которая сейчас на картах (1,6% в месяц), не дает нам это сделать", - написал Гороховский.

Он предложил вернуть кредитную ставку на тот уровень, который был у клиентов банка до войны.

"Поэтому, со следующей недели мы будем предлагать клиентам, которым наши расчеты позволяют установить нормальные лимиты, добровольно перейти на довоенные условия (3,1% в месяц) в обмен на увеличение кредитного лимита", - объяснил глава Монобанк.