RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Monobank поверне кредитні ліміти: але є одна умова

Monobank поверне клієнтам кредитні ліміти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Монобанк вирішив повернути кредитні ліміти своїм клієнтам. Однак для цього є одна важлива умова - зміна ставки.

Про це розповів у своєму Telegram-каналі Олег Гороховський.

Кредитні ліміти на картах Монобанку були обмежені в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Були зупинені всі операції в рахунок кредитних коштів.

Пізніше в Монобанк переглянули це рішення і повернули кредитні ліміти на картах своїх клієнтів. Але з обмеженнями в 10 тисяч гривень.

Крім того, кредитними коштами можна було розрахуватися тільки за покупки в магазинах або поповнити рахунок мобільного телефону. Знімати готівкові кошти з кредитних карт було заборонено.

А тепер в Монобанку вирішили повернути всі кредитні ліміти в тому обсязі, який був у клієнтів до початку війни. Але є одна умова.

"Ми хочемо відновити карткове кредитування, але та ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити", - написав Гороховський.

Він запропонував повернути кредитну ставку на той рівень, який був у клієнтів банку до війни.

"Тому, з наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти, добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту", - пояснив глава Монобанк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Гороховський звернувся до НБУ через курс долара.

А також розповідали про те, Monobank повернув важливі для українців сервіси.

Читайте РБК-Україна в Google News
монобанкMonobank