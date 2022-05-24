Monobank поверне кредитні ліміти: але є одна умова

Кредитні ліміти на картах Монобанку були обмежені в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Були зупинені всі операції в рахунок кредитних коштів.

Пізніше в Монобанк переглянули це рішення і повернули кредитні ліміти на картах своїх клієнтів. Але з обмеженнями в 10 тисяч гривень.

Крім того, кредитними коштами можна було розрахуватися тільки за покупки в магазинах або поповнити рахунок мобільного телефону. Знімати готівкові кошти з кредитних карт було заборонено.

А тепер в Монобанку вирішили повернути всі кредитні ліміти в тому обсязі, який був у клієнтів до початку війни. Але є одна умова.

"Ми хочемо відновити карткове кредитування, але та ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити", - написав Гороховський.

Він запропонував повернути кредитну ставку на той рівень, який був у клієнтів банку до війни.

"Тому, з наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти, добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту", - пояснив глава Монобанк.