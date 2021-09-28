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У monobank появятся собственные банкоматы: уже есть первое фото

Автор: Анна Шиканова

Монобанк анонсировал запуск нововведения для своих клиентов. В ближайшее время клиенты первого банка в Украине без отделений смогут воспользоваться банкоматами Моно.

Об этом рассказал сооснователь Монобанка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Как сообщил Гороховский, банкоматы для пользователей будут максимально простыми и удобными.

"К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат моно. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", - сообщил Гороховский.

Где будут установлены первые банкоматы Монобанка – пока не сообщается. Идею о появлении банкоматов Монобанка поддержали многие пользователи.

Стоит отметить, что ранее в Украине банкоматов Монобанка не было. Клиенты могли снимать средства со своих карточек с помощью банкоматов других банкоматов, в отделениях банка "Универсальный" или использовать специальные зоны самообслуживания.

У Монобанка появятся собственные банкоматы

Недавно у Монобанка обновились условия обслуживания и тарифы для клиентов. Изменения коснулись банковских карточек для детей, зачисления средств в гривне с валютных операций.

Также в банке сообщили, что выпуск и перевыпуск пластиковых валютных карт теперь станет бесплатным, а клиентам нужно будет оплатить только услуги Новой почты за доставку.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как можно открыть и закрыть ФОП в Монобанке – простая инструкция.

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