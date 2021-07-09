Как открыть и закрыть ФОП в Monobank: простая пошаговая инструкция
В Украине предприниматели могут открыть счет ФОП (ФЛП) в monobank онлайн быстро, просто и без проволочек. Достаточно скачать приложение на смартфон, и иметь данные физлица-предпринимателя под рукой.
Как правильно и оперативно открыть или закрыть ФОП в monobank, что нужно знать о тарифах и бухгалтерском обслуживании - читайте в нашем материале ниже.
Кто может открыть ФОП в monobank
- Счет ФОП - это текущий счет, открываемый физическому лицу-предпринимателю для осуществления предпринимательской деятельности, который обсуживается с помощью мобильного приложения Монобанк.
- Для этого нужно быть зарегистрированным как ФОП. И данные сведения о регистрации должны быть в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
- Должен быть идентификационный номер.
Как открыть ФОП в monobank
- Для открытия текущего счета физлица-предпринимателя в Монобанке вас сперва попросят оставить номер телефона, по которому вам придет ссылка на приложение, где можно открыть счет ФОП.
- Чтобы открыть счет ФОП в приложении, проведите пальцем вниз по экрану ("свайпните") со значком с картами, и зайдите в меню открытия счетов.
- В верхнем правом углу появится пункт "ФОП", и внизу - "Хочу счет ФОП" - и в новом окне нажмите на "Открыть счет ФОП", после чего во вкладке осуществляется регистрация.
- Следует "дать добро" на предоставление данных банку, указать информацию о своей предпринимательской деятельности (вид бизнеса), сколько наемных работников, и какой доход в год.
- После этого вас попросят подтвердить открытие счета. И все.
Теперь на ваш расчетный счет ФОП в банке можно осуществлять переводы средств, совершать оплату налогов, проводить другие безналичные операции.
Что предлагают ФОПам в Монобанке
- Полностью дистанционное обслуживание - все в онлайне, и ходить в отделения не нужно.
- Доступны три валютных счета в гривне, долларах и евро.
- Управление всеми счетами (и для ФОП, и лицевой счет) в monobank в одном приложении.
- Круглосуточные платежи с валютных счетов.
- Курс обмена валют приближенный к межбанку
- Дружелюбный финансовый мониторинг и валютный контроль
- Переводы через SWIFT (зарубежные переводы).
- Появилась возможность использовать 16-значный номер карты как реквизит для пополнения счета (уже не обязательно передавать IBAN).
- Предлагается отдельный бухгалтерский веб-кабинет с возможностью добавить до двух дополнительных номеров телефона для работы со счетом ФОП. Бухгалтеру можно предоставить два уровня доступа к операциям: только просмотр и подготовка с вашим последующим согласованием, или же с осуществлением самих платежей в налоговую.
Какие тарифы предлагают ФОП в Монобанке
Тут все просто - в банке решили сделать упор на нулевые тарифы и комиссии. Таким образом не придется платить дополнительно за:
- Открытие счета
- Перевод на счета других банков
- Ежемесячное обслуживание
- Справки, выписки по счету
- Закрытие счета
- Вывод денег на собственную карту monobank
- Переводы юридическим лицам
- Продажа валюты
- Переводы SWIFT.
Как закрыть ФОП в monobank
- В приложении в меню в разделе счета ФОП нажмите на пункт "Закрыть ФОП".
- Посетите отделение "Универсал банка", где следует подать заявление на закрытие ФОП Монобанка.
- Заявление будет автоматически отправлено к регистратору, информация о закрытии - в налоговую службу.
- Регистратор вносит информацию о закрытии ФОП в Единый государственный реестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физлицо-предпринимателя, что этот ФОП закрыт.
Ранее мы рассказывали о том, что клиентам Monobank готовят важные изменения, и теперь у них появится возможность продавать и покупать самую популярную криптовалюту.
Добавим также, что недавно мы писали, как открыть счет ФОП в различных банках, и какая инструкция.