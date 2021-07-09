Как открыть и закрыть ФОП в Monobank: простая пошаговая инструкция

В Украине предприниматели могут открыть счет ФОП (ФЛП) в monobank онлайн быстро, просто и без проволочек. Достаточно скачать приложение на смартфон, и иметь данные физлица-предпринимателя под рукой.

Как правильно и оперативно открыть или закрыть ФОП в monobank, что нужно знать о тарифах и бухгалтерском обслуживании - читайте в нашем материале ниже.

Кто может открыть ФОП в monobank

Счет ФОП - это текущий счет, открываемый физическому лицу-предпринимателю для осуществления предпринимательской деятельности, который обсуживается с помощью мобильного приложения Монобанк.

Для этого нужно быть зарегистрированным как ФОП. И данные сведения о регистрации должны быть в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Должен быть идентификационный номер.

Как открыть ФОП в monobank

Для открытия текущего счета физлица-предпринимателя в Монобанке вас сперва попросят оставить номер телефона, по которому вам придет ссылка на приложение, где можно открыть счет ФОП.

Чтобы открыть счет ФОП в приложении, проведите пальцем вниз по экрану ("свайпните") со значком с картами, и зайдите в меню открытия счетов.

В верхнем правом углу появится пункт "ФОП", и внизу - "Хочу счет ФОП" - и в новом окне нажмите на "Открыть счет ФОП", после чего во вкладке осуществляется регистрация.

Следует "дать добро" на предоставление данных банку, указать информацию о своей предпринимательской деятельности (вид бизнеса), сколько наемных работников, и какой доход в год.

После этого вас попросят подтвердить открытие счета. И все.

Теперь на ваш расчетный счет ФОП в банке можно осуществлять переводы средств, совершать оплату налогов, проводить другие безналичные операции.

Что предлагают ФОПам в Монобанке

Полностью дистанционное обслуживание - все в онлайне, и ходить в отделения не нужно.

Доступны три валютных счета в гривне, долларах и евро.

Управление всеми счетами (и для ФОП, и лицевой счет) в monobank в одном приложении.

Круглосуточные платежи с валютных счетов.

Курс обмена валют приближенный к межбанку

Дружелюбный финансовый мониторинг и валютный контроль

Переводы через SWIFT (зарубежные переводы).

Появилась возможность использовать 16-значный номер карты как реквизит для пополнения счета (уже не обязательно передавать IBAN).

Предлагается отдельный бухгалтерский веб-кабинет с возможностью добавить до двух дополнительных номеров телефона для работы со счетом ФОП. Бухгалтеру можно предоставить два уровня доступа к операциям: только просмотр и подготовка с вашим последующим согласованием, или же с осуществлением самих платежей в налоговую.

Какие тарифы предлагают ФОП в Монобанке

Тут все просто - в банке решили сделать упор на нулевые тарифы и комиссии. Таким образом не придется платить дополнительно за:

Открытие счета

Перевод на счета других банков

Ежемесячное обслуживание

Справки, выписки по счету

Закрытие счета

Вывод денег на собственную карту monobank

Переводы юридическим лицам

Продажа валюты

Переводы SWIFT.

Как закрыть ФОП в monobank