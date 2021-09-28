У monobank з'являться власні банкомати: вже є перше фото

Як повідомив Гороховський, банкомати для користувачів будуть максимально простими та зручними.

"До нас приїхав на тести перший банкомат - банкомат моно. Будемо робити з нього красиву, просту і зручну машину", - повідомив Гороховський.

Де будуть встановлені перші банкомати Монобанку - поки не повідомляється. Ідею про появу банкоматів Монобанку підтримали багато користувачів.

Варто відзначити, що раніше в Україні банкоматів Монобанку не було. Клієнти могли знімати кошти зі своїх карток за допомогою банкоматів інших банкоматів, у відділеннях банку "Універсальний" або використовувати спеціальні зони самообслуговування.

У Монобанку з'являться власні банкомати

Нещодавно у Монобанку оновилися умови обслуговування і тарифи для клієнтів. Зміни торкнулися банківських карток для дітей, зарахування коштів у гривні з валютних операцій.

Також у банку повідомили, що випуск і перевипуск пластикових валютних карт тепер стане безкоштовним, а клієнтам потрібно буде оплатити тільки послуги Нової пошти за доставку.