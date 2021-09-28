RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У monobank з'являться власні банкомати: вже є перше фото

Автор: Анна Шиканова

Монобанк анонсував запуск нововведення для своїх клієнтів. Найближчим часом клієнти першого банку в Україні без відділень зможуть скористатися банкоматами Моно.

Про це розповів співзасновник Монобанку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Як повідомив Гороховський, банкомати для користувачів будуть максимально простими та зручними.

"До нас приїхав на тести перший банкомат - банкомат моно. Будемо робити з нього красиву, просту і зручну машину", - повідомив Гороховський.

Де будуть встановлені перші банкомати Монобанку - поки не повідомляється. Ідею про появу банкоматів Монобанку підтримали багато користувачів.

Варто відзначити, що раніше в Україні банкоматів Монобанку не було. Клієнти могли знімати кошти зі своїх карток за допомогою банкоматів інших банкоматів, у відділеннях банку "Універсальний" або використовувати спеціальні зони самообслуговування.

У Монобанку з'являться власні банкомати

Нещодавно у Монобанку оновилися умови обслуговування і тарифи для клієнтів. Зміни торкнулися банківських карток для дітей, зарахування коштів у гривні з валютних операцій.

Також у банку повідомили, що випуск і перевипуск пластикових валютних карт тепер стане безкоштовним, а клієнтам потрібно буде оплатити тільки послуги Нової пошти за доставку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можна відкрити та закрити ФОП у Монобанку – проста інструкція.

Читайте РБК-Україна в Google News
банкимонобанк