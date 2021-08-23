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Monobank сделал важное заявление о тарифах и правилах: что изменилось для украинцев

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Понедельник 23 августа 2021 19:22
Monobank сделал важное заявление о тарифах и правилах: что изменилось для украинцев Monobank сделал важное заявление (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Monobank сделал важное заявление для украинцев. Оно касается условий и правил пользования мобильным банком, а также тарифов на услуги.

Что именно изменилось в Monobank и когда эти изменения вступили в силу - читайте в нашем материале ниже.

"Мы постоянно расширяем сервисы банковских услуг, поэтому условия и правила и тарифы тоже обновляются", - говорится в сообщении Monobank, которое было разослано клиентам недавно.

Список ключевых изменений

Как рассказали представители банкинга, отныне клиентам стоит обратить внимание на то, что:

  • по достижении 14 лет Детскую карточку можно обменять на Черную
  • платежи, поступившие в гривне с реквизитами валютной карты, будут зачисляться на кредитную карту в гривне
  • выпуск и перевыпуск пластиковых валютных карт отныне бесплатны (оплата только за доставку Новой почтой).

Заметим, что, например, пополнение мобильного через приложение Monobank является бесплатным, но если за месяц было совершено более 50 платежей или на сумму 10 000 грн - придется заплатить 3 грн за платеж.

Также добавим, что сейчас депозит IRON (который предлагался 28 февраля 2021 года) клиентам Monobank не предлагается.

Еще чуть раньше Monobank снизил годовую ставку по "Покупке частями".

Также появилась возможность пополнения счета ФЛП через терминальные сети и кассы банков без комиссии.

Кроме того, были изменены тарифы по выходным SWIFT-платежам.

Новые тарифы Monobank с 20 августа 2021 года

Читайте также о том, как открыть и закрыть ФЛП в Monobank.

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