Монету номиналом в 1 гривну можно продать за 11 тысяч: в чем уникальность

Когда у вас в руках появляется монета любого номинала, тщательно рассмотрите ее, поскольку возможно вы станете счастливым обладателем уникальной монеты, за которую сможете получить приличную сумму.
Подробней об этом - читайте в нашем материале ниже.
Один украинец обнаружил на новой монете номиналом в 1 гривну уникальный брак, который позволил ему выставить монету на аукционе для нумизматов за 11 тысяч гривен.
На монете в 1 гривну изображение Владимира Великого нанесено с двух сторон.
Скриншот
Подобные случаи не редкость, поэтому внимательные люди, которые любят разглядывать свои деньги, становятся счастливчиками.
Отметим, что стоимость монеты может зависеть от года выпуска, уникальности брака или количества выпущенных денег.
Напомним, в Украине выставили для продажу уникальную монету номиналом в 100 гривен. При этом за нее просят более 17 тысяч гривен. Однако продать ее могут намного дороже.
Монета Киевский псалтырь так ценится, поскольку ее выпустили ограниченным тиражом в две тысячи штук в 1997 году.
Мы также писали о том, что возле Львова археологи обнаружили монеты древнего Рима - три серебряных динария и один фальшивый субератний динарий. Данные деньги были в обиходе в 1-2 столетии н. е.