Монету номиналом в 1 гривну можно продать за 11 тысяч: в чем уникальность

Один украинец обнаружил на новой монете номиналом в 1 гривну уникальный брак, который позволил ему выставить монету на аукционе для нумизматов за 11 тысяч гривен.

На монете в 1 гривну изображение Владимира Великого нанесено с двух сторон.

Скриншот

Подобные случаи не редкость, поэтому внимательные люди, которые любят разглядывать свои деньги, становятся счастливчиками.

Отметим, что стоимость монеты может зависеть от года выпуска, уникальности брака или количества выпущенных денег.