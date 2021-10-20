Монету номіналом в 1 гривню можна продати за 11 тисяч: у чому унікальність

Один українець помітив на новій монеті номіналом в 1 гривню унікальний брак, який дозволив йому виставити монету на аукціоні для нумізматів за 11 тисяч гривень.

На монеті в 1 гривню зображення Володимира Великого нанесено з двох сторін.

Скріншот

Подібні випадки не рідкість, тому уважні люди, які люблять розглядати свої гроші, стають щасливчиками.

Зазначимо, що вартість монети може залежати від року випуску, унікальності браку або кількості випущених грошей.