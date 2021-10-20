Монету номіналом в 1 гривню можна продати за 11 тисяч: у чому унікальність

Коли у вас в руках з'являється монета будь-якого номіналу, ретельно розгляньте її, Оскільки можливо ви станете щасливим володарем унікальної монети, за яку зможете отримати пристойну суму.
Детальніше про це - читайте в нашому матеріалі нижче.
Один українець помітив на новій монеті номіналом в 1 гривню унікальний брак, який дозволив йому виставити монету на аукціоні для нумізматів за 11 тисяч гривень.
На монеті в 1 гривню зображення Володимира Великого нанесено з двох сторін.
Скріншот
Подібні випадки не рідкість, тому уважні люди, які люблять розглядати свої гроші, стають щасливчиками.
Зазначимо, що вартість монети може залежати від року випуску, унікальності браку або кількості випущених грошей.
Нагадаємо, в Україні виставили для продаж унікальну монету номіналом в 100 гривень. При цьому за неї просять понад 17 тисяч гривень. Однак продати її можуть набагато дорожче.
Монета Київський Псалтир так цінується, оскільки її випустили обмеженим тиражем в дві тисячі штук в 1997 році.
Ми також писали про те, що біля Львова археологи виявили монети древнього Риму - три срібних динарія і один фальшивий субератний динарій. Дані гроші були в побуті в 1-2 столітті н. е.