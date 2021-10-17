В Украине продают уникальную 100-гривневую монету: в чем ее фишка (фото)

В Украине выставили для продажи уникальную монету. Это монета номиналом в 100 гривен и ее стоимость сейчас – более 17 тысяч гривен. Однако продать ее могут намного дороже.

Что это за монету и какая у нее реальная стоимость – читайте ниже.

Монета номиналом в 100 гривен появилась на аукционе для нумизматов. Ее название – Монета Киевский псалтырь. Такая монета была выпущена ограниченным тиражом в 1997 году.

На аверсе изображен малый Государственный герб Украины со старинным фолиантом. По кругу размещены стилизованные надписи: Украина и внизу в две строки – 100 гривен.

Слева от номинала – год чеканки монеты, справа – обозначение и проба драгоценного металла, а также вес в чистоте – 15,55. Вся композиция обрамлена по кругу геометрическим мотивом.

На реверсе монеты на фоне аркады изображены: Христос Пантократор в кругу и титлы ИС-ХС (сверху), и композиции миниатюр рукописи: библейский царь Давид (справа), фрагмент псалмов (слева), Спиридон-писарь (в центре). Вверху по кругу размещена стилизованная надпись: "Киевский Псалтырь", внизу дата 1397 – год его написания.

Эта монета была выпущена в 1997 году тиражом в 2000 штук. Выполнена она из золота (Au900), весит 15,55 г и имеет диаметр – 25.

Самую высокую цену за эту монету предлагали в сентябре 2020 года – около 45 тысяч гривен за одну штуку. Сейчас на торгах такие монеты торгуют в среднем от 30 тысяч гривен.

На форуме для нумизматов такую монету выставили на аукцион 12 октября, и ее цена составляет 17 тысяч гривен. Монету владелец предлагает вместе с футляром.

Фото:violity.com