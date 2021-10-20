Монету номиналом в 1 гривну можно продать за 11 тысяч: в чем уникальность

Когда у вас в руках появляется монета любого номинала, тщательно рассмотрите ее, поскольку возможно вы станете счастливым обладателем уникальной монеты, за которую сможете получить приличную сумму.

Подробней об этом - читайте в нашем материале ниже.

Один украинец обнаружил на новой монете номиналом в 1 гривну уникальный брак, который позволил ему выставить монету на аукционе для нумизматов за 11 тысяч гривен. На монете в 1 гривну изображение Владимира Великого нанесено с двух сторон. Скриншот Подобные случаи не редкость, поэтому внимательные люди, которые любят разглядывать свои деньги, становятся счастливчиками. Отметим, что стоимость монеты может зависеть от года выпуска, уникальности брака или количества выпущенных денег.