ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Монету номіналом в 1 гривню можна продати за 11 тисяч: у чому унікальність

Новость на русском →
Середа 20 жовтня 2021 20:42
Монету номіналом в 1 гривню можна продати за 11 тисяч: у чому унікальність Колаж РБК-Україна: в Україні продають унікальну монету в 1 гривню
Автор: Роман Мирончук

Коли у вас в руках з'являється монета будь-якого номіналу, ретельно розгляньте її, Оскільки можливо ви станете щасливим володарем унікальної монети, за яку зможете отримати пристойну суму.

Детальніше про це - читайте в нашому матеріалі нижче.

Один українець помітив на новій монеті номіналом в 1 гривню унікальний брак, який дозволив йому виставити монету на аукціоні для нумізматів за 11 тисяч гривень.

На монеті в 1 гривню зображення Володимира Великого нанесено з двох сторін.

Монету номіналом в 1 гривню можна продати за 11 тисяч: у чому унікальність

Скріншот

Подібні випадки не рідкість, тому уважні люди, які люблять розглядати свої гроші, стають щасливчиками.

Зазначимо, що вартість монети може залежати від року випуску, унікальності браку або кількості випущених грошей.

Нагадаємо, в Україні виставили для продаж унікальну монету номіналом в 100 гривень. При цьому за неї просять понад 17 тисяч гривень. Однак продати її можуть набагато дорожче.

Монета Київський Псалтир так цінується, оскільки її випустили обмеженим тиражем в дві тисячі штук в 1997 році.

Ми також писали про те, що біля Львова археологи виявили монети древнього Риму - три срібних динарія і один фальшивий субератний динарій. Дані гроші були в побуті в 1-2 столітті н. е.

Читайте РБК-Україна в Google News
деньги
LITE
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка