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MONATIK перепел песню Лободы: сеть в шоке


MONATIK поразил исполнением песни Лободы "Пуля-Дура"

MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура". Как известно, на днях певица запустила конкурс, суть которого состоит в том, чтобы оригинально зачитать отрывок из ее нового трека. Украинский певец Дмитрий Монатик не смог остаться в стороне и решил поучаствовать в челлендже вместе с остальными. Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсети Instagram.

К слову, те участники, которые понравятся Лободе, получат iPhone X. Отмечается, что актеры по определению не могут выиграть в ее конкурсе и претендовать на телефон, поскольку сами могут позволить себе дорогие покупки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики мигом отреагировали на данный видеоролик. Песня в исполнении Монатика порадовала пользователей сети. Комментаторы даже в шутку отметили, что главный приз однозначно достанется ему:

  • Блин, я вряд ли переплюну Монатика. Телефон, считай, уже его.
  • Это круто и оригинально.
  • Просто огонь! До мурашек!
  • Монатик умеет сделать конфетку из всего.
  • Очень круто получилось!
  • Классно! Подумайте о дуэте.
  • Лучшая версия.

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым  шоуменом Александром Реввой.

Ранее сообщалось о том, что Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины.

Мы писали, что Лобода встревожила фанов внешним видом.

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