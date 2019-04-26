MONATIK перепел песню Лободы: сеть в шоке

MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура". Как известно, на днях певица запустила конкурс, суть которого состоит в том, чтобы оригинально зачитать отрывок из ее нового трека. Украинский певец Дмитрий Монатик не смог остаться в стороне и решил поучаствовать в челлендже вместе с остальными. Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсети Instagram.

К слову, те участники, которые понравятся Лободе, получат iPhone X. Отмечается, что актеры по определению не могут выиграть в ее конкурсе и претендовать на телефон, поскольку сами могут позволить себе дорогие покупки.

Подписчики мигом отреагировали на данный видеоролик. Песня в исполнении Монатика порадовала пользователей сети. Комментаторы даже в шутку отметили, что главный приз однозначно достанется ему:

Блин, я вряд ли переплюну Монатика. Телефон, считай, уже его.

Это круто и оригинально.

Просто огонь! До мурашек!

Монатик умеет сделать конфетку из всего.

Очень круто получилось!

Классно! Подумайте о дуэте.

Лучшая версия.

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым шоуменом Александром Реввой.

Ранее сообщалось о том, что Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины.

Мы писали, что Лобода встревожила фанов внешним видом.