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Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины (фото)

STYLERПерсоны    21.04.2019 - 17:17
Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины (фото)
Коллаж РБК-Украина

Лобода покинула Россию 21 апреля

Светлана Лобода покинула Россию 21 апреля - в день выборов президента Украины. Об этом известная исполнительница заявила утром на своей странице в социальной сети Instagram.

Выборы президента, которые проходили 31 марта не особо интересовали украинскую певицу Светлану Лободу, поскольку на то воскресенье у нее был намечен концерт в Лондоне.

21 апреля произошла аналогичная ситуация, судя по тому, что написала певица. "Доброе утро. Сегодня первый город в туре по Прибалтике. Рига. 19.30", - указано в посте.

Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины (фото)Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Кроме того, исполнительница опубликовала в stories видео, которые подтверждают, что LOBODA находится в столице Латвии.

Видео: (YouTube/Ярослав Мельник)

Отметим, что коллега Лободы Таисия Повалий намерена голосовать на выборах президента Украины. Более того, она уже выбрала для себя самого лучшего кандидата. 

Мы писали, что Лобода встревожила фанов внешним видом. Певица любит эпатировать публику, а потому нередко нарывается на критику пользователей. Этот раз не стал исключением и фото исполнительницы в соцсети Instagram снова подверглось обсуждениям.

Ранее Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве.

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