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Ты нас пугаешь: Лобода встревожила фанов внешним видом

STYLERПерсоны    21.04.2019 - 13:58
Ты нас пугаешь: Лобода встревожила фанов внешним видом
Фото: коллаж РБК-Украина

Лобода шокировала пользователей сети образом

Светлана Лобода любит эпатировать публику, а потому нередко нарывается на критику пользователей. Этот раз не стал исключением, а потому фото исполнительницы в соцсети Instagram снова подверглось обсуждениям.

К слову, во время президентских выборов 21 апреля артистка будет отсутствовать в Украине, поскольку состоится ее сольник на одной из самых больших концертных площадок города Рига.

 

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам данные снимки показались странными. Хотя нашлись и те, кому фото показались нормальными:

  • Ты нас пугаешь.
  • Жуть какая-то.
  • Зачем макияж смыла?
  • Куда-то не туда понесло. 
  • Кошмарно.
  • Это просто жесть.

Ранее Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве.

Под снимком фаны иронизируют над "страшным" образом и отмечают, что ожидали от трека большего, а претенциозная форма его презентации не помогла сделать из пресной композиции хитовую пулю.

Ты нас пугаешь: Лобода встревожила фанов внешним видомФото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно комментировали пользователи социальных сетей.

Сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.

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