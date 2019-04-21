Ты нас пугаешь: Лобода встревожила фанов внешним видом

Фото: коллаж РБК-Украина

Лобода шокировала пользователей сети образом

Светлана Лобода любит эпатировать публику, а потому нередко нарывается на критику пользователей. Этот раз не стал исключением, а потому фото исполнительницы в соцсети Instagram снова подверглось обсуждениям.

К слову, во время президентских выборов 21 апреля артистка будет отсутствовать в Украине, поскольку состоится ее сольник на одной из самых больших концертных площадок города Рига.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам данные снимки показались странными. Хотя нашлись и те, кому фото показались нормальными:

Ты нас пугаешь.

Жуть какая-то.

Зачем макияж смыла?

Куда-то не туда понесло.

Кошмарно.

Это просто жесть.

Ранее Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве.

Под снимком фаны иронизируют над "страшным" образом и отмечают, что ожидали от трека большего, а претенциозная форма его презентации не помогла сделать из пресной композиции хитовую пулю.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно комментировали пользователи социальных сетей.

Сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.

Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.