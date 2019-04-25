Лободу "кинули" на деньги: все подробности

Лобода не выступила на всех запланированных концертах в Прибалтике
Светлана Лобода стала жертвой мошенников. Известная певица находится в туре по Прибалтике и за последние 2 концерта в Риге (Латвия) и Таллинне (Эстония) певице не заплатили. Об этом Лобода рассказала на своей странице в Instagram.
По словам певицы, организатор концертов, на момент приезда Светланы в Латвию, просто исчез с деньгами. При этом певица вместе со своей командой решила выступить на всех площадках обозначенных в туре.
Но сегодня, 25 апреля, Лобода прилетела в Вильнюс (Литва) и обнаружила, что не может выйти на сцену, потому, что сцены нет. Организатор не оплатил ни площадку, ни свет, ни звук.
Светлана Лобода не получила деньги за выступления (видео: instagram.com/lobodaofficial)
"У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - отметила певица.
Она рассказала, что готова была выйти на улицу и петь без оборудования, но администрация города не позволила провести подобное мероприятие.
"В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27 апреля - Клайпеда", - заявила Лобода.
При этом Светлана отметила, что всеми силами пытается сохранить концерт в Калининграде. Певица также обещает предпринять все усилия, чтобы организатор концертов Теймураз Топчиашвили понес уголовное наказание.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым шоуменом Александром Реввой.
Ранее сообщалось о том, что Лобода столкнулась с жесткой критикой из-за своих политических заявлений.