Лободу "кинули" на деньги: все подробности

Светлана Лобода не получила деньги за выступления (фото: коллаж РБК-Украина)

Лобода не выступила на всех запланированных концертах в Прибалтике

Светлана Лобода стала жертвой мошенников. Известная певица находится в туре по Прибалтике и за последние 2 концерта в Риге (Латвия) и Таллинне (Эстония) певице не заплатили. Об этом Лобода рассказала на своей странице в Instagram.

По словам певицы, организатор концертов, на момент приезда Светланы в Латвию, просто исчез с деньгами. При этом певица вместе со своей командой решила выступить на всех площадках обозначенных в туре.

Но сегодня, 25 апреля, Лобода прилетела в Вильнюс (Литва) и обнаружила, что не может выйти на сцену, потому, что сцены нет. Организатор не оплатил ни площадку, ни свет, ни звук.

Светлана Лобода не получила деньги за выступления (видео: instagram.com/lobodaofficial)

"У нас отсутствует технический райдер, без которого проведение концерта невозможно", - отметила певица.

Она рассказала, что готова была выйти на улицу и петь без оборудования, но администрация города не позволила провести подобное мероприятие.

"В связи с этим, мы просто вынуждены отменить оставшиеся концерты в Литве, сегодня Вильнюс, 27 апреля - Клайпеда", - заявила Лобода.

При этом Светлана отметила, что всеми силами пытается сохранить концерт в Калининграде. Певица также обещает предпринять все усилия, чтобы организатор концертов Теймураз Топчиашвили понес уголовное наказание.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Слов нет. Как это все неприятно. Этих людей даже людьми не назовешь, кто делает такие левые движения. Зла не хватает. Не расстраивайтесь!

Ну и уроды… карма их постигнет;

Какой ужас... бывают же такие люди. Надеюсь, все будет хорошо;

Как же неприятно осознавать, что существуют такие люди! Но ради вас, мы готовы ждать столько, сколько потребуется;

Все будет хорошо. Это бесценно, когда вы находите силы выступать прямо на улице, чтобы быть рядом с теми, кто с вами;

Какой кошмар, я думала, сейчас уже такого нет.

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым шоуменом Александром Реввой.

Ранее сообщалось о том, что Лобода столкнулась с жесткой критикой из-за своих политических заявлений.