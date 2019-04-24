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Может разбить семью: Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом

STYLERПерсоны    24.04.2019 - 19:27
Может разбить семью: Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом
Лобода может разбить чужую семью (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода связалась с женатым мужчиной

Светлану Лободу заподозрили в романе известным российским шоуменом Александром Реввой. Об этом информируют российские СМИ.

Светлана Лобода и Александр Ревва уже много лет дружны, и они оба неоднократно заявляли об этом в различных интервью. Кроме того, артист женат с 2007 года и у него подрастает две дочери – Алиса и Амели.

Однако в последнее время их отношения начали приобретать совсем другой характер. Александр Ревва откровенно флиртует со Светланой Лободой и даже поучаствовал в ее флешмобе "Пулядура".

Может разбить семью: Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом

Александр Ревва и Светлана Лобода (instagram.com/arthurpirozhkov)

Видео, которое записал Ревва, артистка разместила на своей странице отдельно. Он пытался выговорить несколько строчек из песни, но ему это не удалось.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

В окружении артистов говорят, что Лобода дружна не только с шоуменом, но и с его супругой и вхожа в его дом. Однако это совершено не доказывает того, что между ними могла вспыхнуть интрижка.

Может разбить семью: Лободу заподозрили в романе с известным шоуменом

Александр Ревва с женой Анжеликой (instagram.com/arthurpirozhkov)

Жена Реввы Анжелика в последнее время осунулась и похудела, и фанаты даже посоветовали артисту уделять ей больше внимания, так как она "буквально тает на глазах".

На страницах артистов в социальных сетях периодически появляются фотографии Лободы и Реввы в обнимку и даже с поцелуями.

 

Светлана Лобода и Александр Ревва (instagram.com/arthurpirozhkov)

Напомним, ранее мы писали о том, что Светлана Лобода нарвалась на жесткую критику из-за политических заявлений.

А также рассказывали о том, что Светлана Лобода встревожила поклонников своим внешним видом.

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