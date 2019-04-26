ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

MONATIK перепел песню Лободы: сеть в шоке

STYLERПерсоны    26.04.2019 - 12:09
MONATIK перепел песню Лободы: сеть в шоке
Коллаж РБК-Украина

MONATIK поразил исполнением песни Лободы "Пуля-Дура"

MONATIK перепел песню Светланы Лободы "Пуля-Дура". Как известно, на днях певица запустила конкурс, суть которого состоит в том, чтобы оригинально зачитать отрывок из ее нового трека. Украинский певец Дмитрий Монатик не смог остаться в стороне и решил поучаствовать в челлендже вместе с остальными. Соответствующее видео артистка опубликовала в соцсети Instagram.

К слову, те участники, которые понравятся Лободе, получат iPhone X. Отмечается, что актеры по определению не могут выиграть в ее конкурсе и претендовать на телефон, поскольку сами могут позволить себе дорогие покупки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Подписчики мигом отреагировали на данный видеоролик. Песня в исполнении Монатика порадовала пользователей сети. Комментаторы даже в шутку отметили, что главный приз однозначно достанется ему:

  • Блин, я вряд ли переплюну Монатика. Телефон, считай, уже его.
  • Это круто и оригинально.
  • Просто огонь! До мурашек!
  • Монатик умеет сделать конфетку из всего.
  • Очень круто получилось!
  • Классно! Подумайте о дуэте.
  • Лучшая версия.

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с известным женатым  шоуменом Александром Реввой.

Ранее сообщалось о том, что Лобода покинула Россию в день выборов президента Украины.

Мы писали, что Лобода встревожила фанов внешним видом.

Закос под MARUV? Образ Лободы вызвал споры в сети Робби Уильямса не хватает: Лободу обвинили в откровенном плагиате
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь