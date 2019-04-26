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MONATIK переспівав пісню Лободи: мережа в шоці

STYLERПерсони    26.04.2019 - 12:09
MONATIK переспівав пісню Лободи: мережа в шоці
Колаж РБК-Україна

MONATIK вразив виконанням пісні Лободи "Куля-Дура"

MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура". Як відомо, днями співачка запустила конкурс, суть якого полягає в тому, щоб оригінально зачитати уривок з її нового треку. Український співак Дмитро Монатік не зміг залишитися осторонь та вирішив взяти участь у челенджі разом з іншими. Відповідне відео артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

До речі, ті учасники, які сподобаються Лободі, отримають iPhone X. Зазначається, що актори за визначенням не можуть виграти в конкурсі та претендувати на телефон, оскільки можуть самі дозволити собі дорогі покупки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

Підписники миттю зреагували на цей відеоролик. Пісня у виконанні Монатіка порадувала користувачів мережі. Коментатори навіть жартома зазначили, що головний приз однозначно дістанеться йому:

  • Блін, я навряд переплюну Монатіка. Телефон, вважай, вже його.
  • Це круто і оригінально.
  • Просто вогонь! До мурашок!
  • Монатік вміє зробити цукерку з усього.
  • Дуже круто вийшло!
  • Класно! Подумайте про дует.
  • Краща версія.

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з відомим одруженим шоуменом Олександром Реввою.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода покинула Росію в день виборів президента України.

Ми писали, що Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом.

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