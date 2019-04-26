MONATIK переспівав пісню Лободи: мережа в шоці

Колаж РБК-Україна

MONATIK вразив виконанням пісні Лободи "Куля-Дура"

MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура". Як відомо, днями співачка запустила конкурс, суть якого полягає в тому, щоб оригінально зачитати уривок з її нового треку. Український співак Дмитро Монатік не зміг залишитися осторонь та вирішив взяти участь у челенджі разом з іншими. Відповідне відео артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

До речі, ті учасники, які сподобаються Лободі, отримають iPhone X. Зазначається, що актори за визначенням не можуть виграти в конкурсі та претендувати на телефон, оскільки можуть самі дозволити собі дорогі покупки.

Підписники миттю зреагували на цей відеоролик. Пісня у виконанні Монатіка порадувала користувачів мережі. Коментатори навіть жартома зазначили, що головний приз однозначно дістанеться йому:

Блін, я навряд переплюну Монатіка. Телефон, вважай, вже його.

Це круто і оригінально.

Просто вогонь! До мурашок!

Монатік вміє зробити цукерку з усього.

Дуже круто вийшло!

Класно! Подумайте про дует.

Краща версія.

Нагадаємо, що Світлану Лободу запідозрили в романі з відомим одруженим шоуменом Олександром Реввою.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода покинула Росію в день виборів президента України.

Ми писали, що Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом.