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У МОН розповіли, як абітурієнтам перевірити свої шанси на вступ: інструкція

Як оцінити свої шанси на вступ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Оцінити свої шанси на вступ можна за допомогою сервісів та реєстрів на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОН у Facebook.

Як перевірити свої шанси на вступ

Єдина державна електронна база з питань освіти дозволяє переглянути, скільки заяв вступники подали на спеціальність у заклад, який вас цікавить, та скільки з них отримали рекомендації на бюджет. Для цього на сайті бази треба у розділі "Вступ"  зайти у "Статистику".

У МОН поділились детальною інструкцією, як оцінити свої шанси на вступ.  На основі цієї інформації вступники можуть зрозуміти, який конкурсний бал потрібний для обраної спеціальності і чи великою буде конкуренція за місце.

Проте у Міністерстві наголошують, що інформація є орієнтовною, адже конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення, поданих заяв, результатів вступних іспитів.

Нижче наводимо інструкцію для перевірки у базі ЄДЕБО.

Як перевірити свої шанси на вступ (фото: Facebook/МОН)

Також у цій базі можна перевірити свої шанси на вступ у магістратуру певного закладу вищої освіти. Для цього варто глянути на які спеціальності є менший конкурс.

Для цього у формі пошуку виберіть: 

  • освітній рівень - магістр
  • вступ на основі - бакалавра
  • заклад освіти - тут вкажіть ВНЗ, у який хотіли б вступити

Після цього система сформує таблицю із даними про всі спеціальності у конкретному ВНЗ. Варто зауважити, що у таблиці будуть дані тільки за один рік. Тому для повної оцінки треба також перевірити й попередні вступні роки.

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