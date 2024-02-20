У МОН розповіли, як абітурієнтам перевірити свої шанси на вступ: інструкція

Як перевірити свої шанси на вступ

Єдина державна електронна база з питань освіти дозволяє переглянути, скільки заяв вступники подали на спеціальність у заклад, який вас цікавить, та скільки з них отримали рекомендації на бюджет. Для цього на сайті бази треба у розділі "Вступ" зайти у "Статистику".

У МОН поділились детальною інструкцією, як оцінити свої шанси на вступ. На основі цієї інформації вступники можуть зрозуміти, який конкурсний бал потрібний для обраної спеціальності і чи великою буде конкуренція за місце.

Проте у Міністерстві наголошують, що інформація є орієнтовною, адже конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення, поданих заяв, результатів вступних іспитів.

Нижче наводимо інструкцію для перевірки у базі ЄДЕБО.

Як перевірити свої шанси на вступ (фото: Facebook/МОН)

Також у цій базі можна перевірити свої шанси на вступ у магістратуру певного закладу вищої освіти. Для цього варто глянути на які спеціальності є менший конкурс.

Для цього у формі пошуку виберіть:

освітній рівень - магістр

вступ на основі - бакалавра

заклад освіти - тут вкажіть ВНЗ, у який хотіли б вступити

Після цього система сформує таблицю із даними про всі спеціальності у конкретному ВНЗ. Варто зауважити, що у таблиці будуть дані тільки за один рік. Тому для повної оцінки треба також перевірити й попередні вступні роки.