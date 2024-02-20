RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МОН рассказали, как абитуриентам проверить свои шансы на поступление: инструкция

Как оценить свои шансы на поступление (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Оценить свои шансы на поступление можно с помощью сервисов и реестров на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию МОН в Facebook.

Как проверить свои шансы на поступление

Единая государственная электронная база по вопросам образования позволяет пересмотреть, сколько заявлений подали на специальность в заведение, которое интересует вас заведение и сколько из них получили рекомендации на бюджет. Для этого на сайте базы нужно в разделе "Введение" зайти в "Статистику".

У МОН поделились подробной инструкцией, как оценить свои шансы на поступление. На основе этой информации абитуриенты могут понять, какой конкурсный балл нужен для выбранной специальности и большая ли конкуренция за место.

При этом в Министерстве отмечают, что информация ориентировочная, ведь конкурсные баллы и конкуренция меняются ежегодно в зависимости от объема госзаказа, поданных заявлений, результатов вступительных экзаменов.

Ниже приводим инструкцию по проверке в базе ЕГЭБО.

Как проверить свои шансы на поступление (фото: Facebook/МОН)

Также в этой базе можно проверить свои шансы на поступление в магистратуру определенного заведения высшего образования. Для этого стоит посмотреть на какие специальности есть меньший конкурс.

Для этого в форме поиска выберите:

  • образовательный уровень - магистр
  • поступление на основе - бакалавра
  • заведение - здесь укажите ВУЗ, в который хотели бы поступить

После этого система сформирует таблицу с данными обо всех специальностях в конкретном вузе. Следует заметить, что в таблице будут даны только за один год. Поэтому для полной оценки стоит проверить и предыдущие вступительные годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампанияОбразование в Украине