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В МОН рассказали о вакцинации учителей и студентов: пустят ли в классы и общежития без прививки

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Среда 11 августа 2021 15:14
В МОН рассказали о вакцинации учителей и студентов: пустят ли в классы и общежития без прививки Коллаж РБК-Украина: обязаны ли украинские учителя вакцинироваться от коронавируса
Автор: Владимир Костырин

Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной, и в министерстве здравоохранения призывают учителей прививаться накануне начала нового учебного года, особенно с учетом риска возможного ухудшении ситуации с COVID-91 осенью. Смогут ли педагоги, которые не получили уколы, вести уроки в классах, объяснил глава МОН Сергей Шкарлет.

Об этом чиновник высказался в эфире программы "Снiданок з 1+1".

Министр рассказал, что сейчас в Украине уже вакцинировали около 35% учителей, и в разных регионах ситуация имеет значительные отличия.

Так, если в Киевской области было привито от коронавируса 90% педагогов, в Житомирской и Львовской таких свыше 55%, то в Волынской области - вакцинированного персонала даже меньше 10%.

Шкарлет напомнил, что с 1 сентября в школах обучение будет проходить в полноформатном режиме - без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

Между тем, согласно постановлению Кабмина о порядке работы учебных заведений в случае усиления карантина в связи со вспышкой коронавируса, если регион выйдет из "зеленой" эпидемиологической зоны, посещение учебных заведений запретят, если у менее 80% персонала не будет документов о полной вакцинации.

Говоря о вузах, министр указал на их автономию.

"В университетах есть автономия. Им проще. Кроме того, студенты - взрослые люди, они могут вакцинироваться", - говорит Шкарлет.

Также чиновник подчеркнул, что требований об обязательной вакцинации студентов для поселения в общежития - нет.

Напомним, ранее образовательный омбудсмен заявил, что отказывать в работе не вакцинированным учителям - незаконно, и руководители учебных заведений не имеют права ограничивать доступ к работе педагогам, которые не сделали прививку от коронавируса.

Также мы писали о том, что в МОН Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.

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МОН Вакцинация Сергей Шкарлет
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