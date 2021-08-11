В МОН рассказали о вакцинации учителей и студентов: пустят ли в классы и общежития без прививки

Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной, и в министерстве здравоохранения призывают учителей прививаться накануне начала нового учебного года, особенно с учетом риска возможного ухудшении ситуации с COVID-91 осенью. Смогут ли педагоги, которые не получили уколы, вести уроки в классах, объяснил глава МОН Сергей Шкарлет.

Об этом чиновник высказался в эфире программы " Снiданок з 1+1 ".

Министр рассказал, что сейчас в Украине уже вакцинировали около 35% учителей, и в разных регионах ситуация имеет значительные отличия.

Так, если в Киевской области было привито от коронавируса 90% педагогов, в Житомирской и Львовской таких свыше 55%, то в Волынской области - вакцинированного персонала даже меньше 10%.

Шкарлет напомнил, что с 1 сентября в школах обучение будет проходить в полноформатном режиме - без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

Между тем, согласно постановлению Кабмина о порядке работы учебных заведений в случае усиления карантина в связи со вспышкой коронавируса, если регион выйдет из "зеленой" эпидемиологической зоны, посещение учебных заведений запретят, если у менее 80% персонала не будет документов о полной вакцинации.

Говоря о вузах, министр указал на их автономию.

"В университетах есть автономия. Им проще. Кроме того, студенты - взрослые люди, они могут вакцинироваться", - говорит Шкарлет.

Также чиновник подчеркнул, что требований об обязательной вакцинации студентов для поселения в общежития - нет.