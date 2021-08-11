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У МОН розповіли про вакцинацію вчителів та студентів: чи пустять у класи та гуртожитки без щеплення

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Середа 11 серпня 2021 15:14
У МОН розповіли про вакцинацію вчителів та студентів: чи пустять у класи та гуртожитки без щеплення Колаж РБК-Україна: чи зобов'язані українські вчителі вакцинуватися від коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною, і в міністерстві охорони здоров'я закликають вчителів щепитися напередодні початку нового навчального року, особливо з урахуванням ризику можливого погіршення ситуації з COVID-19 восени. Чи зможуть педагоги, які не отримали уколи, вести уроки в класах, пояснив голова МОН Сергій Шкарлет.

Про це чиновник висловився в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Міністр розповів, що зараз в Україні вже вакцинували близько 35% вчителів, і в різних регіонах ситуація має значні відмінності.

Так, якщо в Київській області було щеплено від коронавірусу 90% педагогів, у Житомирській та Львівській таких понад 55%, то у Волинській області - вакцинованого персоналу навіть менше ніж 10%.

Шкарлет нагадав, що з 1 вересня в школах навчання проходитиме в повноформатному режимі - без змішаного або дистанційного варіантів проведення уроків.

Разом з тим, згідно з постановою Кабміну про порядок роботи навчальних закладів у разі посилення карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу, якщо регіон вийде з "зеленої" епідеміологічної зони, відвідування навчальних закладів заборонять, якщо у менше ніж 80% персоналу не буде документів про повну вакцинацію.

Говорячи про виші, міністр вказав на їх автономію.

"В університетах є автономія. Їм простіше. Крім того, студенти - дорослі люди, вони можуть вакцинуватися", - говорить Шкарлет.

Також чиновник наголосив, що вимог про обов'язкову вакцинацію студентів для поселення в гуртожитки - немає.

Нагадаємо, раніше освітній омбудсмен заявив, що відмовляти в роботі не вакцинованим вчителям - незаконно, і керівники навчальних закладів не мають права обмежувати доступ до роботи педагогам, які не зробили щеплення від коронавірусу.

Також ми писали про те, що в МОН України до нового навчального року розробили традиційні рекомендації для вчителів про організації виховного процесу в школі.

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МОН Вакцинація Сергій Шкарлет
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