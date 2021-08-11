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Образовательный омбудсмен: отказывать в работе невакцинированным учителям - незаконно

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Киев, Среда 11 августа 2021 04:03
Образовательный омбудсмен: отказывать в работе невакцинированным учителям - незаконно Фото: образовательный омбудсмен Сергей Горбачев против запрета работы невакцинированным учителям (facebook.com/Education.Ombudsman.Sergii.Gorbachov)
Автор: РБК-Украина

Образовательный омбудсмен считает, что отказывать в работе невакцинированным учителям - незаконно. Руководители учебных заведений не имеют права ограничивать доступ к работе учителям, которые не сделали прививку от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook образовательного омбудсмена.

"Как гражданин я поддерживаю вакцинацию и считаю, что вакцинироваться должны не только как можно больше педагогов, но и всех граждан в целом. Вакцинированный работник учебного заведения не только сам гораздо меньше рискует и существенно лучше защищен от тяжелого течения болезни, но и защищает других работников и учащихся", - написал Горбачев.

По его мнению, сотрудник учебного заведения должен осознавать, что вакцинируясь, он способствует защите права - прежде всего своего и всех участников образовательного процесса - на жизнь и здоровье. Также это повышает шансы заведения проводить образовательный процесс с нового учебного года большую часть времени в очном режиме.

"Тем не менее, надо понимать, особенно руководителям учебных заведений, что вакцинация педагогических работников не является обязательной: как и для всех остальных граждан она остается добровольной. Поэтому руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививку", - указал Горбачев.

Он подчеркнул, что недопуск невакцинированного педагогического сотрудника к работе является незаконным.

Образовательный омбудсмен отметил, что как должностное лицо будет действовать в рамках действующего законодательства и защищать права педагогических работников, если директора не будут допускать их к работе.

Ранее мы писали о том, что образовательный омбудсмен считает, что требовать школьную форму - незаконно.

Также мы писали, что в МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

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