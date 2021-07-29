Как учителя должны воспитывать школьников: в МОН дали новые рекомендации

В Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.

Так, педагоги должны уважать школьников и с пониманием относиться к ним.

Кроме того, в документе содержатся советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально - патриотического воспитания. Также рассказывается о профилактике буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.

Воспитание учиников в школе

Отдельно в воспитание школьников должно входить:

глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,

уважение к личности ребенка,

постоянная забота о гармоничном развитии ученика,

установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником. Важно, чтобы они строились на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.

Кроме того, педагоги обязаны: