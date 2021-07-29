Как учителя должны воспитывать школьников: в МОН дали новые рекомендации
В Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.
Об этом сообщает Освіта.иа.
Так, педагоги должны уважать школьников и с пониманием относиться к ним.
Кроме того, в документе содержатся советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально - патриотического воспитания. Также рассказывается о профилактике буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.
Воспитание учиников в школе
Отдельно в воспитание школьников должно входить:
- глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,
- уважение к личности ребенка,
- постоянная забота о гармоничном развитии ученика,
- установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.
В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником. Важно, чтобы они строились на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.
Кроме того, педагоги обязаны:
- уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;
- на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;
- защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;
- предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.
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