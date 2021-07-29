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Как учителя должны воспитывать школьников: в МОН дали новые рекомендации

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Четверг 29 июля 2021 19:03
Как учителя должны воспитывать школьников: в МОН дали новые рекомендации Фото: в учебном году учителя должны воспитывать школьников (Omar Marques/Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

В Министерстве образования и науки Украины к новому учебному году разработали традиционные рекомендации для учителей об организации воспитательного процесса в школе.

Об этом сообщает Освіта.иа.

Так, педагоги должны уважать школьников и с пониманием относиться к ним.

Кроме того, в документе содержатся советы по формированию у учащихся ценностных жизненных навыков, национально - патриотического воспитания. Также рассказывается о профилактике буллинга, употребления наркотиков и предотвращения домашнего насилия и тому подобное.

Воспитание учиников в школе

Отдельно в воспитание школьников должно входить:

  • глубокое понимание природы учащихся, их индивидуальных черт и возможностей,
  • уважение к личности ребенка,
  • постоянная забота о гармоничном развитии ученика,
  • установление взаимоотношений сотрудничества в учебно-воспитательном процессе.

В МОН говорят, что прежде всего успех воспитательного процесса зависит от отношений между учителем и учеником. Важно, чтобы они строились на основе содружества, сотрудничества и делового партнерства.

Кроме того, педагоги обязаны:

  • уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех учеников;
  • на личном примере утверждать уважение к общественной морали и общественным ценностям, в частности правды, справедливости, патриотизма, гуманизма, толерантности;
  • защищать учащихся во время образовательного процесса от любых форм физического и психического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации, пропаганды и агитации и тому подобное;
  • предотвращать употребление учащимися и другими лицами на территории школы алкогольных напитков, наркотических средств, другим вредным привычкам.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, чем грозит новая система оценивания знаний в младшей школе.

Также в МОН рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

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